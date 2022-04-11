刀下留樹！逾200校友連署請命救黃檀　台大文學院擬再評估

▲台灣大學文學院中庭的印度黃檀。（圖／翻攝台北市文化局網站）



文／中央社

台灣大學文學院中庭的印度黃檀染上褐根病，經評估後規劃移除。台大校友發起連署，盼刀下留樹，給搶救機會，短短一天逾200人響應。台大文學院研擬開會再次評估。

台大文學院中庭的印度黃檀自日本帝國大學時期種下，至今已有近百年歷史。由於黃檀於去年出現異常，經台大植物醫院檢測後為褐根病且病況嚴重，經多次施藥救治仍無起色。

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台北市文化局去年8月邀樹保委員會勘，認定根基部嚴重感染，請台大文學院儘速移除。台大文學院今年3月30日舉辦印度黃檀的告別儀式，並規劃移除黃檀。

台大外文系系友梁一萍、葉子啟、陳坤田、丘秀中、王偉強等人則為印度黃檀請命，希望台大「刀下留樹」，給半年時間搶救黃檀，並於網路發起請命連署，短短一天就超過200名台大校友、在學生響應。

梁一萍今天告訴中央社記者，黃檀樹下有他們求學時的回憶，陪伴大家度過許多青春歲月，得知黃檀病入膏肓後，眾人萬分不捨；後來得知台大植病系兼任教授孫岩章曾研發淺孔藥劑注射法，並多次證明療效，且孫岩章願免費提供醫療與人力，希望台大給黃檀一個機會。

梁一萍提到，他們不懂植物醫學，對黃檀的治療無法判定對錯，但站在情感出發點上，如有親友生病，大家無不嘗試各種方法來救治，因此發起連署，希望台大聽到校友們的聲音，慎重考慮刀下留樹，再給黃檀一次救治的機會。

台大文學院院長黃慕萱接受中央社記者訪問時表示，文學院先前接獲許多詢問和建議，經再次諮詢植物醫院，並於今年3月25日召開會議討論，根據報告，黃檀主要枝條無新生葉，少量殘存的活組織潛伏芽長出些許新芽，不代表恢復生機。

黃慕萱提到，天氣逐漸潮濕炎熱，褐根病菌易成感染源，危及校園生態，老樹枯枝掉落或整株傾倒，也可能危及路過人員；文學院理解校友對黃檀的不捨，也尊重多元意見，因此研擬再次召開會議，針對黃檀的狀態進行評估。