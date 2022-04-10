心疼女同事「沒地方睡」想帶回家照顧！女友氣瘋：3人擠一張床？

▲男友想收留女同事借住一陣子。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

有不少情侶會在婚前同居，了解對方的生活習慣，一名女網友與男友合租套房，前幾天男友突然問，女同事無依無靠很可憐，能不能借住家裡一陣子，她一臉問號也很傻眼，家裡只有一張床，「女同事是要睡在我們兩人的中間嗎？」她堅決不答應，兩人還因此大吵一架，對此，網友們直呼「放生吧」。

女網友在臉書「靠北租屋2.0」發文，男友前幾天提到，公司裡有個女同事很可憐，身邊沒有朋友幫她，親人也只會欺負她，一個人無依無靠也沒錢，因此想徵求原PO的意見，讓女同事借住，直到對方能夠出去租屋住為止。她立刻拒絕，「女同事住進來，是要睡在我們兩人的中間嗎？開什麼玩笑，我當然不可能答應，又不是傻了，她也不是乞丐」。

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原PO認為，如果生活上有困難，可以尋求相關單位協助，男友沒有必要幫這個忙，「就算她真的生活過不下去，也有社會局或是愛心人士啊」。最後，女同事沒有住進來，兩人也因此大吵一架，「男友還因為這樣跟我生悶氣，我才該生氣好嗎，我就想問問男友這種要求哪裡合理了？」

貼文一出，網友們也認為該放生，「千萬不要，我弟就是覺得女同事可憐，可憐到床上去，現在拋妻棄子鬧離婚，趁沒結婚沒小孩快逃保命」、「妳就搬出去讓他們好好在一起吧」、「請放生一個腦子有洞的男人」、「有這想法，連吵架都嫌浪費時間」、「說不定已經有一腿」、「找個可憐的帥男同事跟他拼了」。

▼家中只有一張床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）