接觸蔡英文「免自我監測」遭批雙標　陳時中：陰性時接觸沒風險

▲4/9指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文接觸確診家人自主隔離10天，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等因PCR陰性無需自我健康監測，相較於教育部長潘文忠接觸基隆市長林右昌後自我健康監測3天，遭外界質疑「雙標」。陳時中下午在疫情記者會回應，在總統陰性實時與其接觸，不會有染疫風險，且自己與總統接觸都有適當防護，不算密切接觸者。

指揮中心上午發布新聞稿回應外界質疑，發言人莊人祥另強調，潘文忠是採最高規格做自我健康監測，但現在已經走向簡化疫調、恢復正常模式，加上總統接觸者多注射過第三劑，因此無須比照辦理。

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指揮中心進一步說明，昨日下午總統官邸通報確診案例足跡時，因當下僅總統檢驗陰性，即於第一時間請相關人員先進行自我健康監測，以待相關接觸者PCR檢測結果才可判斷影響規模；後因晚間檢驗結果均為陰性，故經過審慎評估，與總統開會者，全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

陳時中下午被問及此事時表示，接觸者的接觸者沒有自我健康監測，可以舉出上百萬起先例。他強調，當疫調人員認為接觸者已有適當防護，或者接觸時間長度不足以染疫，但仍憂心有風險時，就會請其先自我健康監測。此外，當接觸者檢測結果尚未出來，接觸者的接觸者遭懷疑有染疫風險，也會要求自我監測。

陳時中表示，自己是總統的接觸者，而總統是確診者的接觸者，「當她陰性時不會有染疫風險」。總統蔡英文昨日下午原定視察指揮中心，但因接觸過染疫家人，臨時取消行程，將居家隔離至4月14日，解隔前也會依規定採檢。若檢驗出陽性，接觸者的接觸者才須進行自我健康監測或自主健康管理。