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今增「5例中重症」含1死！90多歲婦沒打疫苗　染疫3天後過世

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再奪一命！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增442例本土病例，又創今年新高，另新增5人中重症、1人死亡。指揮官陳時中表示，死亡個案為90多歲婦人，從未接種過疫苗，餘下4名中重症個案則分別落在50多歲、70多歲與90多歲，除了1人打滿3劑、1人打過2劑外，其餘均未接種過疫苗。

根據指揮中心統計，自今年1月1日至今共有10人中重症，其中2人死亡，中重症比例為0.32%。個案年齡分佈為20多歲1人、50多歲2人、60多歲2人、70多歲2人、80多歲1人、90多歲2人。死亡個案分別為80多歲與90多歲。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案24458)，為90多歲女性，具慢性病史，未接種COVID-19疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診，4月7日死亡。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案有高血壓、巴金森氏症慢性病史，4/2發病、4/4確診，住院時發現有氧氣低的狀況，血氧濃度低於94%，先使用氧氣鼻管，後升級到氧氣面罩，後發現合併細菌性肺炎及敗血性休克，有使用瑞德西韋，仍於4/7不幸過世。

羅一鈞表示，另外4例中重症患者都屬於「中度」個案，有1人有高血壓病史、2人有心血管病使、1人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療中。

最後，羅一鈞補充，雖然這一波Omicron本土疫情無症狀或輕症比例為99.68%，但在70歲以上的高齡族群，中重症風險還是比其他年齡層高很多，90歲以上致死率達25%、80多歲也有4.5%，呼籲中高齡長者一定要儘速接種疫苗，提升自身保護力。

▲▼指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

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