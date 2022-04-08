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蘑菇會說話！能用50個單字與同伴溝通　專家曝神奇方法：似人類

▲桃園市林姓女子自網路「暗網」交易平台購入20張毒郵票、裸頭草辛的菌絲，在桃園市租屋處改成香菇農場，成功培育出二級毒品「迷幻蘑菇」販售。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科學家研究發現，真菌類生物能透過菌絲和同伴溝通。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

真菌類生物種類非常多，不論是能食用的香菇、蘑菇，或是生長在森林的野菇，因特殊的外型，一直以來都帶給人類神秘的感覺。近日英國科學家研究發現，這些真菌類和同伴之間竟然會「對話」，且交流單字高達50多種，讓專家都驚嘆不已。這項研究報告已刊登在最新一期的《皇家學會放科學》（Royal Society Open Science）期刊中。

據《衛報》報導，英國科學家安德魯（Andrew Adamatzky）針對4種不同真菌進行實驗與觀察，分別是金針菇（Enoki），毛蟲真菌（Caterpillar Fungi），幽靈真菌（Ghost Fungus）及裂褶菌（Split Gill），發現它們竟能以「菌絲」傳遞電磁脈衝來進行對話，研究人員從它們的對話當中，已辨識出50幾個單字。

▲▼蘑菇。（圖／達志影像／示意圖）

▲「菇菇們」的語言單字，目前已知有多達50個。（圖／達志影像／示意圖）

研究內容指出，這些「菇菇們」在某些情況下，會發送電磁脈衝來和鄰近的同伴交換信息，像是遇到危險時，它們會傳送「特殊訊號」警告大家；而以木材為食的真菌，若是菌絲與木材接觸，就會傳遞較高頻率的電磁脈衝，就像是在告訴同伴「這邊有好吃的」。

安德魯也表示，菇類們的電波交流可能是為了保持族群的完整性，類似狼群「狼嚎」般的存在，更神奇的是，菇菇們的交流方式，竟與人類神經細胞傳遞的方式非常相似。

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