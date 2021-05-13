7歲女兒突現「鬼剃頭」...頭皮全都露　醫一查竟是「牠」惹禍

▲深圳一名7歲小女孩感染寵物貓身上的貓癬，導致頭髮掉落呈現「鬼剃頭」樣。（圖／翻攝新浪視頻）

記者魏有德／綜合報導

深圳一位家長近日為女兒購買一隻模樣可愛的扁臉貓，不過，女孩養貓數日後竟開始掉髮，頭皮還明顯出現俗稱「鬼剃頭」的圓形狀「斑禿」，讓母親一度自責覺得好心疼。經過醫師檢查表示，主要是因為貓咪身上的貓癬隨著在家中的玩耍活動或主人愛撫，真菌孢子便會散落在各處，「由於小孩抵抗力較弱，接觸到受感染的毛髮便容易患上頭癬。」

▲孩童因抵抗力較弱，飼養寵物時需注意真菌類疾病傳播。（圖／翻攝新浪視頻）

《瀟湘晨報》報導，深圳市兒童醫院皮膚科主任醫師李萍診斷後指出，女童因真菌感染頭皮毛髮，得了頭癬，「這種情況一般會剃光頭髮進行治療，但考慮到女孩愛美心理，加上她的症狀比較輕微，最後只是剃了明顯受感染部位。」

▲醫師將女童部分頭髮剃除，防止真菌繼續寄生。（圖／翻攝新浪視頻）

深圳醫院皮膚科醫師王隨天指出，一般而言，這類真菌存在於毛囊內，處置時必須口服藥物，並配合擦藥及局部剪髮，按每週剪一次的方式，連續剪髮8週，同時針對接觸過的棉被枕頭及剪髮工具都要進行消毒殺菌，「真菌感染有時會導致頭髮長不回來，但積極治療下，通常頭髮是可以長回的。」

李萍也強調，此病多見於兒童，步入青少年後，隨著抵抗力提高，這種情況就很少出現。此外，李萍還建議，飼養寵物前，最好先行到專業寵物醫院進行除菌檢查和處理，「如果寵物攜帶真菌，及時治療即可。」