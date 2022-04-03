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「中國採灰色地帶戰術」　吳釗燮揭台灣2關鍵使犯台成本加大

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受英國「週日泰晤士報」（The Sunday Times）專訪時表示，台灣與烏克蘭的情況並不相同，包括台灣與中國有一海之隔，台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，都使中國侵台成本加大；不過，他也指出，中國採取灰色地帶戰術，過去一年除派出近千架次軍機擾台，並以資訊戰、認知戰、網路戰等進行非傳統安全威脅。
 
吳釗燮受訪時表示，台灣與烏克蘭都站在對抗威權主義的前線，正當歐洲國家面臨俄羅斯軍事挑戰之際，中國持續在印太、非洲及歐洲等地擴張影響力，台灣的存在，不僅關乎台灣主權和自由民主生活方式的維護，對全球民主的存續也至關重要。

吳釗燮認為，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估其犯台能力及國際社會的反應。他強調，全球民主陣營必須團結，相信俄烏戰事會使越來越多國家瞭解台灣的重要性，並提升對台灣的支持。   

吳釗燮分析，台灣與烏克蘭的情況並不相同，包括台灣與中國有一海之隔，台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，都使中國侵台成本加大。

不過，他認為，中國整體戰力更勝於俄羅斯，台灣從烏克蘭以小國之姿成功防禦強大敵人的經驗中，獲得深刻啟發，台灣將持續致力發展不對稱戰力，同時強化全民防衛能力，並與美國等國家進行安全對話。

吳釗燮表示，美國總統拜登政府在戰事發生不久就派遣前高階安全官員團訪台，充分展現對台灣的支持，台灣有堅定自我防衛的決心，深信民主終將戰勝專制威權。 

 吳釗燮指出，中國採取灰色地帶戰術，過去一年除派出近千架次軍機擾台，並以資訊戰、認知戰、網路戰等進行非傳統安全威脅，台灣現在與歐洲國家就假訊息、認知戰、網絡攻擊和混合戰等積極分享經驗，以相互學習，共同面對新型態的安全威脅。

吳釗燮認為，俄烏戰爭強化了台灣與世界民主國家的聯繫與合作，同時強化共同的戰略利益，台灣有責任為國際社會守護民主。   他指出，台灣除加入民主國家對俄羅斯實施經濟制裁外，台灣人民深受烏克蘭人民奮勇抵抗和自衛決心所感動，紛紛踴躍捐輸善款及人道濟助物資，迄受訪時已募資達3千1百萬美金及超過600噸援助物資，以具體行動展現對烏國難民的協助。  

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