三寶併排停車被罰！怒喊「沒妨礙人」提申訴　網甩一張圖打臉

▲併排停車被檢舉，她發文喊申訴，被網友一張圖打臉。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣違規或併排停車的亂象層出不窮，甚至被鄉民封為「最令人火大的交通亂象」第一名。一名女網友在臉書社團投訴，她日前收到罰單，被檢舉併排停車，但她自認是「停在白線內」，不懂為何會開罰，決定申訴，不過其他網友看了照片後紛紛酸她「你的駕照到底是幾隻雞腿換的」。

原PO在臉書社團「爆料公社」抱怨，她日前收到罰單，被檢舉併排停車，目前正在申訴中，但她自認當時停在白線內，並沒有違規，感嘆「正在申訴中，有人收過這種罰單嗎」、「在白線內，也沒有人行道，是民眾檢舉」、「那也沒紅線黃線，也沒有妨礙人車通行啊」。

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▲網友貼出新北市警察局發布的「併排停車」圖解，打臉原PO自認沒有違規的想法。（圖／新北市警察局）

不過其他網友看了照片後紛紛酸說，「白線是什麼意思先弄清楚再說吧，笑死，不是白線就能停」「不然整條線道都是車位嗎，你的駕照到底是幾隻雞腿換的」、「白線10公分叫快慢車道分隔線，那邊是車道好嗎」、「你怎麼知道沒有阻擋到別人，還是你停車最大，其他人應該要閃你」。

另外有網友貼出新北市警察局發布的「併排停車」圖解，不論把車子停在合法停車的車輛旁，還是停在違規停車的車輛（包含機車、腳踏車）旁，全部都屬於併排停車。

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