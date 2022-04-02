妹子理想身高不是153～158cm！超多人愛爆「1範圍」：很多長腿

▲網上熱論女生幾公分最受歡迎。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多女生找男友，通常不會希望對方太小隻，難免會要求「身高」，不過反之如何呢？就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說男生好像170公分以下就出局了，但女生好像有個最受歡迎的身高區間值，如果超過160公分通常都會覺得偏高，好奇發起閒聊「女人是不是身高153～158cm最吃香啊？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，「男生好像170cm以下就出局了，但女生則是有一個最受歡迎的身高區間值，160cm以上就有點偏高了。155上下正負3cm是最受男生歡迎的，是這樣嗎？」並說他是男生，確實也這麼覺得，「不曉得女生怎麼看？」也強調他只單純討論身高，不看體重、三圍跟外表帶來的加權值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就有人在留言處貼出《DailyView網路溫度計》曾做過「最受男生歡迎的女生身高」的排行榜，第一名是「160公分」、第二名「165公分」、第三名「158公分」，似乎和原PO說的區間值有差，甚至一到八名中，只有第三名「158公分」和第六名「155公分」是160公分以下，其他都超過160公分，甚至還有「170公分」、「172公分」上榜。

▲很多網友覺得，160公分以上的女生，身材比例通常比較好，也容易有一雙長腿。（示意圖／資料照）

還有人分析，身高比較高的話，基本上看上去比例比較好，尤其容易有一雙長腿，「165以上，長腿最棒了」、「正妹女友跟我一樣高167，長腿94阿嘶」、「沒160很吃虧，比例跟衣服都受限」、「我覺得167、168最好，太矮容易55身，太高有時候比例很巨大」、「胸還可以整，長腿整不來，當然是長腿比較稀有」、「150很難買褲子ㄟQQ」、「矮也顯肥啊！15幾的胖一點腿更短了。」

其他網友也紛紛留言，「160～170的比例比較好一點」、「160～165最好，腿比較長好看」、「認真回，160～165真的最棒」、「165以上比例才好看，160以下看起來像小朋友」、「我男生178喜歡165左右的。」也有人表示，「157-167左右都滿吃香的我感覺，170以下也滿多人愛，170以上比較難一點點」、「我163，曾經被183前男友嫌太大隻。」