驚悚畫面曝光！「高塔崩塌位置」再百公尺就碰到雙鐵列車

▲東南水泥廠區施工造成電塔倒塌。（圖／台電提供）

記者楊晏琳／綜合報導

高雄市楠梓區東南水泥舊廠昨（1）日下午發生拆除意外，工程承包商施工不慎，導致高壓電塔倒塌，殃及雙鐵運行。台灣鐵道暨國土規劃學會測量，崩塌處再靠近50公尺就會碰到台鐵側線，而距離100至150公尺內，就可能危及雙鐵的正向列車。「這不是愚人節！而是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外！」

今恰逢太魯閣事故滿周年，台灣鐵道暨國土規劃學會在臉書沉痛指出，一年前因一個小小的工地疏失，許多珍貴生命，從此再也回不了家；然而一年後，又是一個小小的施工疏失，崩塌的結構、震波與碎片，將可能危害執行滿載返鄉旅客的台鐵與高鐵。

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學會初步量測，發現崩塌位置再距離50公尺就會碰到台鐵的側線，而距離100至150公尺內，就可能危害台鐵與高鐵的正線列車。「還好今日沒有列車通過，否則，是不是又是一次死傷慘重的重大事故？工安的檢討言猶在耳，交通部長才剛與家屬再一次看到令人心碎的車廂，馬上又發生一件類似的意外，這次又要檢討多少人？」

台灣鐵道暨國土規劃學會認為，檢討多少官員都沒用，沒有認知風險的心態，鐵道員工與乘客的性命，都難以獲得保障；雖然這次不是脆弱邊坡，也非鐵道工程，但都一樣危害正線列車運行。「學會要問，還有多少工地會危害乘客安全，交通部知道嗎？」

學會更點名全國各縣市工務監理部門，「你們的定期與臨時檢查做了嗎？何時我們的乘客、用路人與全體國民，可以受到安全文化的包圍與保護呢？」

▲崩塌處再50公尺就會碰到台鐵側線。（圖／翻攝自Facebook／台灣鐵道暨國土規劃學會）