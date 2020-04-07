長榮文苑酒店等六旅宿業者　響應嘉縣「安心旅館」　

▲嘉縣縣長翁章梁視察「安心旅館」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府正積極規劃「我ok你來住―安心旅宿」專案，鼓勵「居家隔離或檢疫者住家中，其餘家人住旅館」。嘉義長榮文苑酒店允諾挺身加入「安心旅館」行列，縣長翁章梁前往長榮文苑酒店參觀，並為旅宿業者在防疫期間的困境及防疫作業表達關心。

▲嘉縣「安心旅館」 ，館內外消毒格外謹慎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新型冠狀病毒肺炎境外移入量暴增，且為因應居家檢疫人數也逐漸增加，縣府鼓勵返台民眾在家進行居家檢疫或隔離，讓家屬住安心旅館，規劃「我ok你來住―安心旅宿」專案。目前共有6家旅宿業者挺身加入，分別為高峰大飯店、登山別館、德旺商旅、龍雲山莊、嘉義長榮文苑酒店，以及仁義湖岸大酒店，並陸續積極招募中。

▲嘉縣「安心旅館」推臭氧機進行房間消毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

長榮文苑經理孫名毅表示，為讓旅客住的安心，規定房客入住時需填寫檢疫卡，不填寫就禁止入住，體溫超過37.5度也拒絕入住；房間都配有臭氧機，在客人退房後立即以臭氧機殺菌10分鐘除臭，電梯按鈕也在固定時間進行消毒。所有員工進出飯店，也均測量體溫並佩戴口罩。

▲嘉縣推出「安心旅館」 讓家中有隔離者的健康民眾有安心環境外住 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，「安心旅宿」不是防疫旅館，是僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者的家屬住宿。為讓居檢者在家安心度過14天，家屬也能安心到外住旅館；此外，還能紓解疫情期間旅館業者所受的衝擊。期望安心旅宿能讓防疫作業更完善。

文觀局指出，目前暫定提供2,800房次，縣府加碼補助每房每日500元，最高一戶可補助14天，共計7,000元。期望能紓解疫情期間業者所受衝擊，同時也提供居檢的家屬們有一個安心外宿的最佳選擇。

文觀局說明，申請入住資格須設籍嘉義縣，並且所需的準備資料有入住者國民身分證正本、居家檢疫者的居家檢疫通知書影本、戶籍謄本或戶口名簿等足以證明與受檢疫者同戶籍文件影本。詳細說明會在清明連假後公告。

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