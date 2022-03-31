偷周星馳電影梗　網售「含笑半步癲」毒咖啡！19歲男擁霰彈槍

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局執行網路巡邏，發現三峽區一名男子PO網販賣毒咖啡包，經蒐證調查見時機成熟，破門將他及友人逮捕，當場查獲一日喪命散、含笑半步癲包裝的毒咖啡包，進一步搜查，他竟持有一把霰彈槍及改造手槍，更利用蠻牛空瓶製作土製爆裂物，訊後依槍砲、毒品罪移送偵辦。

▲毒販用周星馳電影梗，「一日喪命散」及「含笑半步癲」吸引毒蟲買咖啡包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，19歲曾姓男子在網路上貼文販賣印有「一日喪命散」及「含笑半步癲」包裝的毒咖啡包，遭警方鎖定，經蒐證調查，30日晚間7時許，大批警力破門衝進他位在三峽區住家，當時他僅穿著內褲在房間睡覺，見到警方荷槍實彈入內，嚇得乖乖配合，睡在隔壁房的19歲鄭姓男友人也依指示趴下就逮，並在他身上搜出毒品K他命。

▼19歲毒販穿內褲被壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方在客廳查獲分裝好的毒品咖啡包317包，研磨機、封膜機等證物，進一步搜查，赫然發現一把霰彈槍及改造手槍，旁邊還有用蠻牛空瓶製作好的土製爆裂物，曾男辯稱炸彈是自己做好玩的，槍枝是向朋友拿來，警方訊後依毒品罪及違反槍砲彈藥管制條例移送偵辦，並追查槍枝及毒品原料來源。

▼警在房內查獲長短槍及蠻牛炸彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）