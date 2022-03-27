台中綠能電動巴士368路4月上路　每天26班次開進靜宜大學

▲368路綠能電動大客車將於下個月上路。（圖／張清照服務處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣大道車禍頻傳，大學生騎機車上下學十分危險；台中市議會議長張清照經一年多努力，爭取到中央補助添購低汙染的綠能電動巴士，編號「368路」、自下月起每天有26班次，不僅在上下學時間駛入靜宜大學校園，也經多所國中和小學，讓海線交通便利許多。

「368路綠能電動大客車」日前舉辦通車典禮，除張清照出席，台中市副市長陳子敬、交通局長葉昭甫、靜宜大學副校長王俊權和王孝熙、巨業交通公司董事長李正舜等人也都共襄盛舉、一起剪綵，預告下月通電後正式啓用；未來將從巨業公司沙鹿站發車，行經童綜合醫院和多個學校，包括鹿寮國中、沙鹿高工、竹林國小、北勢國中、弘光科大，再繞進靜宜大學的校門口、主顧樓與聖母堂共3個站點。

張清照說，經調查學生搭公車上下學意願低，主因為很多公車只停靠校門口，離教室還有一大段距離、很不方便，而校方也擔心公車駛入校園，會衍生排廢氣汙染，並易與學生和行人爭道；他多方奔走協調並透過立委楊瓊瓔協助，終於為巨業交通公司爭取到中央補助，增添2輛低汙染、低噪音的電動公車，將在上下學時間駛入校園、造福學子。

巨業董事長李正舜表示，空污嚴重導致低污染交通工具蔚為趨勢，靜宜大學副校長王俊權也感謝張清照與市府的協助，給學生一條安全的路；副市長陳子敬說，不僅公車採電動可降低空污，也減少學生騎機車產生的廢氣，而路線串連醫院、學校，對地方發展也大有幫助。