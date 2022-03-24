根本沒參戰？「李根大尉」被爆在波蘭住飯店　忙拍戰爭片還狂NG

▲ 李根大尉一行3人赴烏作戰，如今剩李根還在烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓網紅李根大尉（이근대위）出身海軍特戰團（UDT），赴烏克蘭作戰抗俄，同行的二名友人已於16日返韓，李根則遲遲沒有消息。如今卻傳出李根根本沒有到烏克蘭戰鬥，只是到波蘭拍片假裝有上戰場，還被當地韓國留學生目睹一行人在飯店開心吃早餐的模樣，但有政府部門人士駁斥此說法。

根據韓媒《國民日報》，保守派YouTube頻道「橫豎研究所」（가로세로연구소）22日公開一則網友留言，爆料李根行蹤。這名網友自稱是在波蘭讀書的交換學生，宣稱自己和李根住在同一間飯店，還曾和他合照。

該網友遇見李根時，李根帶著攝影裝備，身邊還有擔任助理的二名韓國人，「他們說是來拍片的。因為李根在演戲，我剛開始還以為他是演員，來這裡拍戰爭片」，稱李根每天都早起吃早餐，邊吃邊和同伴討論拍片事宜，認真工作的樣子令他覺得十分了不起，還曾聽見李根碎念、訓斥助理說「要拍得跟實戰一樣啊」，常常NG到李根滿意為止，看起來就像非常敬業的演員。

這名網友也強調，他和李根目前在波蘭所待的地區治安非常好，也有很多烏克蘭人，但離烏國有段距離，是絕對無法越境的安全地帶。

目前無法證明此說法的真實性，不過韓媒《周刊朝鮮》獨家報導，若有南韓公民入境波蘭，南韓政府當局會在第一時間接獲消息，但外交部相關人士受訪表示，目前未接獲具南韓國籍者再度入境波蘭的消息，另一政府部門消息人士也指出，李根出現在波蘭飯店的傳聞是假消息。該報也援引一名政府相關人士說法補充，李根目前還待在烏克蘭西部。

►網紅「李根大尉」恐一落地就被捕！2同伴真的逃回韓國 韓網酸爆

►南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機 從波蘭入境受阻

►美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓 恐淪砲灰

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》