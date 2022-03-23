智慧城市論壇外賓「機場、飯店」分頭採檢　指揮中心說明原因

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心證實，智慧城市論壇累計3外賓確診，分別為巴拉圭籍與波蘭籍，列案22226、22229與22323，目前論壇有外賓參展的活動均取消，其餘27名外賓與8位秘書列居家隔離。發言人莊人祥表示，此次指揮中心收到2張公文，因此有17人是在飯店採檢，另外13人則在機場採檢，但都在入境當天就採檢完畢。

2022智慧城市論壇台北場的多名外賓未在機場採檢，隨即入住台北市晶華酒店，結果被台北市聯醫帶隊到酒店採檢，發現1名貝里斯籍外賓（案22226）確診；23日再爆出2人確診，分屬波蘭籍與巴拉圭籍，但莊人祥表示，這兩案都是首日採檢陰性，今日二採才驗出陽性。

因應智慧城市論壇爆出染疫情情，指揮中心已要求其餘27名外賓在防疫旅館進行居家隔離，8位本國籍隨行秘書也比照辦理，司機則在釐清接觸情形；市府工作人員則以自主健康管理方式進行。台北場論壇只要有外賓參加的部分都會取消，其他論壇與展場都會繼續，台北市政府也匡列所有參展廠商與工作人員造冊，提供快篩供相關人員進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及為何這次專案泡泡有人在機場採檢，有人卻是到了飯店才採檢？莊人祥回應，這是因為主辦方送了兩份公文到指揮中心，一份提到要在飯店採檢，另一份則改成機場採檢，因為第二份公文還在簽核中，所以才有兩套做法，未來會再針對專案泡泡資訊傳遞上做後續檢討。