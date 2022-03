【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

▲ 台灣央行跟進美國聯準會升息了。(圖/記者陳筱惠攝)

文/李海碩

近期社會上的重磅新聞,莫過於台灣央行跟進美國聯準會升息了。升息的理由是什麼?會有哪些影響?英文又要如何表達?本次藉由這則消息來學升習、貸款等金融用語吧!

聯準會的英文是The Federal Reserve System,全名為「聯邦準備理事會」,縮寫為The Fed,特別注意縮寫時因為作為專有名詞使用,需要使用大寫,就跟Internet縮寫為Net是一樣的道理。reserve「預約」這個單字在多益測驗中幾乎每回必考,因為Dining out「在外就餐」場景中常見的對話就是預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

I’d like to reserve a table for four.

(我想預約四人的座位。)

The table is reserved .

(該席次已被預定。)

央行與一般銀行的功能最大差異在於進行貨幣管控與商業銀行監管。提到貨幣的英文,大多人會先想到money或是currencies。money是一般最常見的金錢說法,currencies則是泛指各國不同的貨幣。但在談及貨幣政策時,就會出現與money共享字根的形容詞monetary(貨幣的),成為monetary policy「貨幣政策」。

What are the top ten most valuable currencies in the world?

(世上十大最有價值的貨幣為何?)

The Federal Reserve interest rate has long been a powerful tool in setting the monetary policies.

(聯準會的利率長久以來都是一個制定貨幣政策的強大工具。)

為什麼要升息?

此次聯準會升息(lift rates)的目的,就是要打擊美國目前嚴重的通貨膨脹(inflation),而央行升息也是要對抗通貨膨脹與保護經濟(protect the economy)。經濟學中兩組重要的詞分別為通貨膨脹、以及通貨緊縮(deflation),兩者主要都跟貨幣的「實際購買力」有關係,前者會讓貨幣的實際購買力下降,後者則讓貨幣的實際購買力上升。

The Fed may lift rates six more times this year.

(聯準會今年可能再升息六次。)

The action aims at slowing down the inflation rates American people have seen in the past 40 years.

(本次的行動目標是減緩美國在四十年間碰到最嚴重的通貨膨脹率。)

除了通貨膨脹率之外,最重要的原因就是要保護經濟,目前全球經濟因俄國入侵烏克蘭所導致的原油與物料上漲而大受影響。說到原油,大多人可能都會想到加油站(gas station)的gasoline,但原油的英文是crude oil,差別在於是否有提煉過,另一個單字petroleum則為石油的統稱。原物料則以raw(未加工、生的)形容,稱為raw material。原物料與原油會製成很多商品(commodity),所以當商品變貴,自然而然導致經濟受損了。

Besides inflation, the Fed raised rates to protect the U.S. economy from soaring oil prices due to Russian invasion of Ukraine.

(除了通貨膨脹外,聯準會升息的目的是保護美國經濟不受因俄羅斯入侵烏克蘭而飆升的油價影響。)

The invasion of Russia had led to skyrocketing prices for crude oil and raw materials .

(俄國的入侵導致了原油與原物料的物價飆升。)

With increasing oil prices, commodity prices may also spike.

(隨著油價攀升,物價也會提高。)

升息會造成哪些影響?

此次調整的比例是0.25%,英文除了直接說0.25 percent外,也可用one quarter of one percent這種更為正式的說法。相關的說明市場先生的這篇文章寫得很好,推薦可以閱讀。

The central bank had raised its key interest rate by 0.25 percentage points.

(央行提升了0.25%的基準利率。)

升息影響最大的就是商業銀行放款的利潤了,因為商業銀行放款的利息計算方式幾乎都是基準利率再加上一定的數值,所以相關的商業貸款如車貸(car loans)或是房貸(house loans/mortgage)就必然會應聲而起。當然若是固定利率(fixed rate)的貸款,那就不會有任何影響了。

Some loans, like American student loans , won’t change because they come with fixed interest rates.

(有些如美國學生的就學貸款是不會改變的,因為使用的是固定利率。)

Mortgage payment will rise after the interest rate hike.

(房貸支出將會在利率上升之後隨之而起。)

若付不起貸款就會轉為債務(debt),而debt在口語中最重要的說法不是債務,而是透過表達「我欠你」的說法表示「感謝」。因為欠的債是對方的幫助與支持,用這樣的方式寫出句子,就較容易了解。所以若說「I’ll be forever in your debt.」意思就會是「I’ll forever be grateful.」我會永遠感激您。

【多益模擬試題】

1. You’ll never feel ____ while reading this ____ novel.

(A) bored, interested

(B) boring, interesting

(C) bored, interesting

(D) boring, interested

2. Tom, like Jim and John, ____ to jog in the morning.

(A) like

(B) is like

(C) likes

(D) liking

解析:

1. 正解為(C)。句意「當你讀這本有趣的小說時,你永遠不會覺得無聊。」分詞作為形容詞的概念為過去分詞表示感覺,現在分詞表示「令人...」。本句第一個空格要表達感覺,後面的空格要表示「令人覺得有趣」的小說,要選擇現在分詞。故(C)為正確答案。

1. 正解為(C)。句意「Tom就跟Jim與John一樣,喜歡在早上慢跑。」同位語的句子中主要句子結構可去除兩個逗號間所有的內容,所以主詞為Tom,為第三人稱單數,應使用動詞加上s。故(C)為正確答案。

延伸閱讀》物價上漲很有感!從國際通膨新聞學多益字