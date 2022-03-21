喜鵲叼鐵線築巢釀停電！台大教授嘆「悲劇」...網難過：愛侶成喪偶

▲北市內湖今日凌晨3000戶停電，疑似是因為鳥類築巢引發電線桿冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台北市內湖區金龍路一帶，今（21）日凌晨2點10分發生停電，疑似是因鳥類叼鐵線築巢，導致當地約3000戶停電。對此，台大教授葉丙有感而發以「悲劇」為題發文，表示「想到那隻鳥的心情，就越想越難過呀」。

台大教授葉丙成今日在臉書對於內湖停電一事有感而發寫道，「早上那個鳥叼鐵線築巢的新聞，大家都覺得很好笑。我一開始也是這樣想，但後來我心情變得很不好。」他說，喜鵲很善於築巢，剛成年的喜鵲，會在找到異性伴侶後，就一起打造愛的小屋，之後要在這個家一起生養孵育下一代。

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他寫道，「我想著那個剛長大的年輕人，前幾日才剛找到牠的愛侶，覺得世界如此美好。牠們小倆口決定努力地一起打造屬於牠們的美好未來。不靠爸、不靠媽，就靠牠們兩個年輕人自己一枝草、一根樹枝，辛苦地打造。支撐著牠們的，就是對彼此的愛，還有對美好未來的想像跟憧憬。」

葉丙成接著說，那位年輕人，在努力的時候，看到了那支閃閃發亮的金屬鐵線，「牠想著，如果我帶著這閃閃發亮的回去，打造我們愛的小屋，牠的伴侶會多麽的喜歡。想著愛侶會給牠的嘉許眼神，牠奮力地把那閃閃發亮的鐵線，叼回了還在打地基的愛巢。」

可惜愛侶不在巢內，想必也是出去尋找築巢的材料了。那隻喜鵲飛到了電線上的鳥巢，想著一會兒愛侶回來，看到牠嘴中這支鐵線，會多麼驚喜，內心就不禁暖了起來，「牠決定讓鐵線成為牠們愛巢最重要的基石，支撐著牠倆的未來。興奮的牠，看好要放那鐵線的地點，鬆開了牠那堅硬的鳥喙。那鐵線，就這麼落了下去...」

接著，「砰！一陣火光突然爆發，牠，瞬間被電光吞噬。葉丙成形容，那種種對未來美好的想像，「那種種對未來美好的想像，還有對愛侶長廂廝守的承諾，就在電光火石間轉眼成空。全身焦黑的牠，直直墜落在地上。牠不明白為何在一瞬間，牠的世界就這樣消逝在黑煙中。」

「不久，遠方飛回來的另一隻喜鵲，看著地上一團黑黑的東西，不知道那是自己幾分鐘前，還在相處的伴侶，「是人們丟棄的鹹酥雞嗎？是雜食性的我們喜鵲能吃的食物麼？等另一半回來，再找牠一起去嚐嚐吧！」



最後葉教授感慨地寫道，「但鳥兒在電線上等著，等了好久，卻怎麼也等不到牠的另一半回來。唉...我想到那隻鳥的心情，就越想越難過呀。」

這篇文情並茂的故事，讓網友紛紛大讚葉教授用極佳的寫作能力，「葉帥的感性及創作能力太強了」、「還要被人們交相指責是停電的主因，真是，太可憐了」、「看完這文章我也難過了起來」、「這真的是一件事卻有百般情！臺灣真的處處是溫情」、「難過了許久，一對愛侶成喪偶」、「是人類影響了生態，老師這個故事說的真生動」。