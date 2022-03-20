抓到了！高中女師魂斷台88「鐵片砸頭亡」　警過濾2000車揪肇事運將

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

任職高雄中山高中的62歲李姓女老師，17日清晨6時許從屏東開車經台88快速道路萬丹路段準備到校上課，對向卻突然飛來重約4.9公斤鐵片，砸破擋風玻璃後擊中頭部當場死亡。警方經調閱監視器畫面、比對掉落物抽絲剝繭追查，終於在19日下午3時許查獲該輛肇事車輛及駕駛人，全案偵破，後續將依過失致死罪函送屏東地檢署偵辦。

▲高中女師快速道路遭鐵片砸頭慘死，警查獲肇事車輛。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲監視器畫面拍下肇事貨卡當天駛過台88。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局指出，事故發生後立即成立專案小組，根據死者車內行車紀錄器影像，調閱台88快速道路、國道3號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，因該鐵片較為特殊，且當時段有多部大型車輛經過，偵辦過程有如大海撈針，為了告慰亡者，專案小組人員自案發後3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛，在19日15時許查獲該車及駕駛人，全案在3日內偵破，依過失致死罪函送屏東地檢署偵辦。

警方初步了解，該奪命鐵片是「後軸前輔助鋼板座」，肇事的侯姓駕駛(約60歲)當天載貨到高雄大發工業區，回程行駛台88線往竹田方向，轉國道3號回台南工廠。侯男聲稱，他根本不知道「後軸前輔助鋼板座」掉落肇禍，當天回到工廠後還繼續工作，直到昨(19日)下午警方找上門，他才知道自己竟是「鐵片奪命車禍」的元凶，當下十分詫異，也相當自責。

▲女師當天開車準備到校上課，不料卻意外遭鐵片奪命。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼天外飛來4.9公斤重的鐵片砸進駕駛座，女師當場重傷死亡。（圖／資料照）