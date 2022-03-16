「先公聽、再審查！」立院審福食　國民黨突襲霸佔主席台

記者嚴云岑／台北報導

衛福部2月底公告解禁福食，立法院今（16）日召開社福衛環、經濟、外交及國防、財政、教育及文化委員會第一次聯席會議，審查「輸入日本特並食品應檢附輻射檢測證明」相關法案，國民黨團在8時50分霸佔主席台，高喊「先公聽、再審查」，總召曾銘宗更提出「五主張、六原則」，要求民進黨比照韓國標準，禁止水產品、嬰幼兒食品、乳製品等輸入。

衛福部2月21日公告福食解禁，並提出「三原則、三配套」，回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格來為國人食安把關，不會容許核食進口，未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣開放品項的所有產品都會逐批檢驗，具風險品項則要求採取檢附輻射檢驗證明和產地證明。

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▲藍委霸佔衛環委員會主席台阻擾議事進行。（圖／記者嚴云岑攝）



第一次聯席會議開議前，國民黨團集結霸佔主席台，大喊「先公聽、再審查」，另提出「五要求、六主張」的具體措施。曾銘宗表示，政府開放核食程序不正確，反核是經過779萬公投同意，蔡政府沒有經過任何溝通，就於2月21日突襲該放，形同藐視民意。國民黨要求很簡單，僅要求先公聽、再審查，審查過程也必須做實質審查，因為民進黨紀錄非常差，「既然執政黨不願意捍衛民眾健康，就由國民黨來帶位」。

在國民黨霸佔主席台期間，陳時中也進到會場，被問及是否有遇過反質詢情形？他表示，不明情況都有遇過，會持續與委員溝通。

國民黨團提出的五要求包括增訂禁止進口項目，福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出；建立核食受害賠償機制，以及行政命令備查改交審查。

六主張則包含政府定期赴日查驗；建置福島五縣食品無輻射標章；要求日本政府出具官方安全證明文件；維持日本九大類食品逐批檢驗；檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，以及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。