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普丁談判「徒手把鉛筆折2半？」舊照流出網怕爆　背後真相曝光

▲▼網路上瘋傳普丁折斷鉛筆的照片。（圖／翻攝Reddit）

▲普丁在明斯克和平會談上「徒手折斷鉛筆」的照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

烏俄目前已經舉行4輪會談，全球關注戰火是否停歇。與此同時，俄國總統普丁在2015年明斯克和平會談上「徒手折斷鉛筆」的舊照也再次瘋傳，被外界認為是他充滿狠勁、焦慮及憤怒的表現。不過，烏克蘭事實查核組織StopFake已經證實，那張照片是修圖假造而成的。

俄國2014年出兵併吞克里米亞，隔年2月與烏、德、法元首在白俄首都明斯克（Minsk）展開17小時談判，最終達成停火協議。他會後向記者表示，「這不是我人生中最美好的一晚，但到了早上卻讓我覺得很棒，因為儘管談判困難重重，我們仍設法在主要議題上達成共識。」

▲▼網路上瘋傳普丁折斷鉛筆的照片。（圖／翻攝Reddit）

▲許多網友認為，普丁憤怒之餘才會折斷鉛筆。（圖／翻攝Reddit）

這張備受爭議的照片流出後，一些分析人士認為，普丁在談判桌上折斷鉛筆，額頭爆出青筋，流露出被迫對西方讓步，內心醞釀已久的焦慮及憤怒。歐洲政策分析中心（CEPA）研究員奧斯特倫德（Anders Ostlund）當年也曾轉發，「焦慮嗎？普丁在明斯克會談中折斷鉛筆。」

網友們紛紛留言，「他把鉛筆平均折成2半嗎？這傢伙有熊一般的力氣啊！」、「普丁會粉碎任何反對他的鉛筆。」但也有人認為，他可能只是很無聊。

▲▼俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、法國總統歐蘭德（François Hollande）及烏克蘭總統波洛申科2015年2月11在白俄羅斯明斯克舉行的和平會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲2015年2月11日，俄羅斯總統普丁、時任德國總理梅克爾、時任法國總統歐蘭德（François Hollande）及時任烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）在白俄羅斯明斯克舉行和平會談。（圖／達志影像／美聯社）

StopFake旨在打擊俄國政治宣傳及假新聞，該組織表示，雖然烏克蘭多間權威媒體紛紛報導，但普丁在明斯克會談上「折斷鉛筆」是假新聞。現場影片顯示，普丁把玩一陣子後就把鉛筆放回桌上，鑑別軟體比對影片截圖及網路瘋傳照片後，也發現普丁雙手及鉛筆周遭都有編輯痕跡。

雖然烏俄第4輪談判目前「技術性暫停」，但預計15日就會繼續。《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基稍早曾表示，為了找出外交解決方案，烏克蘭正與俄方進行艱難的談判，可能暗示這次談判將出現新突破。

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