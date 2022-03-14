慈濟動員打包援助烏克蘭物資！民眾全家大小親送、群組揪團送暖

▲民眾全家大小親送物資，援助烏克蘭。（圖／慈濟提供）

記者林育綾／綜合報導

為救援烏克蘭難民，外交部開放接收民間愛心物資捐助後，慈濟基金會自3/11起每日動員80人協助打包物資，而昨13日雖是星期天，許多貨運公司休息，卻有不少民眾親自送達，甚至出動全家大小參與；還有民眾在群組揪團採買物資，共同發揮愛心。物資募集整理後，將送至烏克蘭鄰近國家，由當地救濟單位協助關懷。

為兼顧實用及後續運送的便利與安全，此波募集物資僅接受「20類物品、14類藥品」且捐贈物資必須全新包裝。13日救援烏克蘭難民物資打包第3天，慈濟提到，因逢週日貨運公司大多休息，很多民眾是親自送達，有老有少，也有全家總動員，抱著一箱一箱的愛心，絡繹不絕的送至外交部的停車場。

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▲▼慈濟動員打包援助烏克蘭物資。（圖／慈濟提供）



其中一位民眾范琦昂和先生帶著一兒一女前來捐助物資，他們9歲的孩子蔣忻說，「看到新聞畫面，烏克蘭在打戰，戰爭造成很多死傷，火把烏克蘭房屋燒掉了，難民失去家園，我們可以幫助他們。」希望這些物資能讓難民不用花錢去買。

范琦昂也說，因為看到捐物資的訊息，透過群組邀約3位朋友共襄盛舉，一人出1千元，由她負責採買送來。她認為施助有不同的方式，心中的一分祈禱或有形的物資金錢，只要這分行動和心念是善的，都是無形的愛的付出，這次帶著孩子一起來，希望能在孩子的心中留下助人與服務的印象。

而慈濟志工顧蘭君也帶著一對兒女來捐物資，同時讓孩子留下來協助打包，期望孩子也學習，急難救助除了捐錢還可以做什麼，例如在擔任志工時，如何帶最輕便的東西，讓自己的負擔最輕，發揮最大的力量；更能體會除了父母給予之外，孩子也能在社會中懂得付出。

▲▼慈濟動員打包援助烏克蘭物資，有民眾全家大小親送、群組揪團送暖。（圖／慈濟提供）

這次外交部鄭泰祥公使也帶著兒子鄭廉一起參加物資打包，身為穆斯林的他，在土耳其7年期間與慈濟志工結下緣份。而他表示，這次也是走在前線，見證了慈濟的動員力量和整合系統，認為這也是一次的「操兵練習」，將這麼大量的各種物資分類整理，學習新的援助方式。

今年28歲的鄭廉在土耳其念大學時，也經常跟著慈濟志工胡光中一起做物資發放，他表示，「因戰爭讓許多人失去家園，從新聞畫面上看到俄烏戰爭，民眾逃難的畫面很揪心，與其用嘴巴講來支持烏克蘭，不如以實際行動真正的幫助到烏克蘭難民。」