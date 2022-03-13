吸金3.7億重判15年！他入監前落跑...違規紅燈迴轉被活逮

▲游男駕駛黑色廂型車違規紅燈迴轉。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

游姓男子10多年前設立公司以「看盤軟體」對外招攬投資，只要投資每單位25萬元不但利息可高達50%還保證可拿回本金，匡騙投資人非法吸金約3.7億元，並非法經營收受存款業務，因此遭法院重判15年，卻在入監前落跑，桃園楊梅警方攔查違規迴轉車輛，意外發現駕駛游姓男子為銀行法通緝犯，警方當場將游男逮捕，詢後依法解送歸案。

▲員警發現後將游男車輛攔停。（圖／楊梅警分局提供）

桃園楊梅分局草湳派出所警員盧彥軍10日中午在永美路與仁美路口取締交通違規時，一輛黑色廂型車違規紅燈迴轉遭警方攔下，盧員查詢身份時發現駕駛游姓男子遭臺北地檢發布通緝，警方當場將游男逮捕並解送歸案。

▲並查出游男違法吸金重判15年遭法院通緝，予以解送歸案。（圖／楊梅警分局提供）

據了解，游男自2011年4月起以推出看盤軟體經銷專案、外匯專案等多項資專案名義，非法經營收受存款業務，調查局估計，游男至2014年5月19日為止，光是看盤軟體、外匯專案就吸金3億6954萬元。游男一度因案遭羈押，之後獲高院裁定250萬元交保候傳。

高院以游男犯罪金額超過1億元，判決有期徒刑15年，並沒收犯罪所得2億1819萬多元，最高法院2020年12月駁回上訴，游被判刑15年確定，須入監服刑，但他在入監前夕逃跑，如今卻因紅燈違規迴轉遭警攔查而落網。