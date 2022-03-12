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汐止清寒腳爛女住院19天病逝！　陪媽「心願」成空令人鼻酸

▲▼ 翻攝臉書汐止心汐止情 。（圖／翻攝自Facebook／汐止心汐止情）

▲新北汐止40多歲陳姓女子因罹患糖尿病還須洗腎，昨11日病逝，因家境貧困，在志工幫助下圓滿後事 。（圖／翻攝自Facebook／汐止心汐止情）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區1名40多歲陳姓女子，因罹患糖尿病還得洗腎，家境貧寒1家4口重擔全落在二哥身上。日前，她右腳遭熱水燙傷遲遲未就醫，導致大面積潰爛，醫生告知需要截肢，但是她告訴哥哥「我不想住院，只想在家多陪陪媽媽」，不料，她病情加劇，本月11日上午病逝，但家中沒錢處理後事，幸好在志工幫助下，圓滿完成後事。

慈善協會理事長劉威麟在臉書社團《汐止心汐止情》PO文指出：一名陳姓女子告訴哥哥她不想住院了，想在家裡多陪陪媽媽。他深入了解後，發現這個家庭一家四口，媽媽身體不好無法久站，大哥前陣子中風正在復健，妹妹又是長期的身障患者且也需長期洗腎，家中所有的負擔都在二哥身上，白天要顧著三個生病的人口，晚上要去工作，可以說完全沒自己的時間。

日前，醫生告知陳姓女子生命恐怕只剩2年，但是她的右腳潰爛越來越嚴重，腳指部整個發黑醫生告知需截肢至小腿以上，懂事的她表示不希望拖累整個家庭，因為住院費跟看護費不是她們家所能負擔的，她擔心整個家會被她拖垮，她最後心願只想陪陪媽媽。

▼陳女生前右腳嚴重潰瀾，為了不造成家中負擔，她忍痛不就醫。（圖／翻攝臉書汐止心汐止情）

▲▼ 。（圖／翻攝臉書汐止心汐止情）

劉威麟上月21日去訪視時看到她痛苦的模樣，心裡想著該如何處理，家中有生病人口是最痛苦的事，而且還是一個人顧三個，畢竟這是一個活生生的生命，在經過溝通後，終於說服家人將陳女送到醫院救治，將她從加護病房轉至安寧病房，讓家人陪她走完人生最後一段路。

19日後，劉威麟在臉書《汐止心汐止情》PO文低落表示，陳先生（陳女二哥）打電話給我，他哭著跟我說她妹妹已離開了，他說他不知道如何處理，身上也沒錢處理她妹妹的身後事，我請他不要擔心他妹妹的身後事，我會幫他處理，目前大體已經在殯儀館。

▼在慈善協會理事長劉威麟幫助下，陳女的後事已圓滿完成。（圖／翻攝自Facebook／汐止心汐止情）

▲▼ 翻攝臉書汐止心汐止情 。（圖／翻攝自Facebook／汐止心汐止情）

劉威麟字句透露不捨表示，陳先生說他妹妹走的很安詳沒有痛苦，要不是社團朋友們的幫忙，或許他妹妹不是在醫院無痛的離開，而是在家裡痛苦的離開，他傳了張妹妹的遺容照片，確實她是帶著笑離開的，她已結束今生的旅程，也不用再擔心自己的病痛會帶給家人的負擔，願她一路好走，不再痛了。

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