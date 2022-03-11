再爆不明感染源！家庭群聚「橫跨雙北」　新北男有症狀自篩確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增7例本土，其中3例感染源不明，為橫跨雙北的家庭群聚，指標個案為新北40多歲男性（案21260），3/9出現症狀後自行快篩陽性，到醫院採檢確診，Ct值14.4，匡列107人、96人已採檢，驗出2名非同住家人確診，為台北個案，列案21295與21296，包括一名未滿5歲的男童，Ct值分別為20.4與23.1。

▲雙北爆不明感染源，個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,543,452例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,521,717例排除)，其中21,163例確診，分別為5,627例境外移入，15,482例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。