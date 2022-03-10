張志豪3年爭取破6.5億經費、3000選服　力拼連任中和議員

▲張志豪推出形象影片，主要整理近年在地成績。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

新北市議員張志豪10日在臉書公布首支競選連任影片「陽光連線。中和豪政」，展現陽光團隊力拚連任的氣勢與決心。張志豪表示，這支影片主要回顧過去三年多的政績，爭取建設經費超過6.5億、選服3000件等，也訴求陽光團隊會做事的形象，用低成本的影片表現方式向市民報告問政及建設服務成績，也用新政治的路線尋求選民認同、力拚連任。

張志豪表示，民進黨初選在即，準備和黨內三位優秀的女性競爭，自然是戒慎恐懼也戰戰兢兢。他日前和團隊討論，除了選擇挑戰中和神山烘爐地的1137階梯，主要強調自擔任議員這三年多的時間，就如同爬烘爐地的步道一樣，一步一腳印的踏實做事，不忘初心，堅持完成對支持者的承諾及大家交付的工作。

影片中，張志豪團隊截取民進黨在地立委江永昌的力挺片段，強調他力讚台大學弟張志豪的努力打拚，用實際政績與在地認同爭取選民支持，讓做事的人繼續連任。

張志豪表示，感謝大家的支持，才有為家鄉中和服務的機會，江永昌不僅是自己的台大學長，也是中和在地的陽光子弟兵，這三年來聯手爭取許多建設，成功力拚多項區域建設，如秀安區新建十秀活動中心、漳和濕地整修重啟等，都是陽光團隊會做事的具體實證。