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林秉樞遭控不洗澡超臭鼾聲大　和室友吵架關進「監獄中的監獄」

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞（中）涉對立委高嘉瑜家暴，在押期間與室友互批打呼太大聲而挨罰。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞去年涉對交往中的立委高嘉瑜家暴，被起訴8項罪嫌，正由新北地院審理，林男目前仍羈押在台北看守所，日前傳出他和同房室友半夜吵架鬧事，雙雙被帶出舍房上手銬戒護，所方查明後認定2人擾亂秩序，把2人關進不同違規房反省冷靜，據悉，林秉樞和室友衝突主因，是互相抱怨對方睡覺打呼太大聲。

事件發生於上月（2月）27日清晨4時許，林秉樞在北所禁見舍2人房，和室友大小聲互嗆「不然要怎樣，來輸贏啦！」等語，驚動管理員趕來查看，由於當天是周日且正逢二二八連假，所方戒護人力有限，為防影響囚情，管理員立刻將2人帶出舍房上手銬調查。

林秉樞指責室友睡覺打呼太大聲，室友不甘示弱，反批林男打呼才大聲，雙方互不相讓，管理員安撫雙方要求冷靜，把2人移往不同舍房先安置，查明2人並無私藏違禁品、不服戒護等其他違規情節，但2人擾亂舍房秩序，因此處分2人都去所內違規房蹲7天，並依法向法院陳報對2人緊急施用戒具。

北所違規房禁止受罰人到戶外放風，其餘生活作息沒太大差異，且原則安排2人或3人同房，除非是具有暴力傾向的收容人，或其他非常狀況，否則不輕易採取獨居方式處罰，以免有安全顧慮，所以林男在違規房仍有室友，不會沒人講話怕無聊。

外傳林秉樞在押期間生活習慣不好，尤其不愛洗澡，加上動不動騷擾室友，常引起糾紛，所方為此已換過林男多位室友，對他很頭痛。

所方今解釋林男在押期間算蠻乖的，很少惹事，關押期間，人與人相處難免會有情緒問題，但沒聽說過林男不愛洗澡、身上發臭之類狀況，至於頻繁更換室友應為誤傳，防疫期間只要人犯出庭後回所，一律隔離7天，所以會滾動式調整舍房，林男若被提訊外出，回所也要隔離。

目前林男仍在違規房執行處分，期滿將重新安排舍房與室友，不和發生衝突的對象同房。林秉樞去年（2021年）11月在飯店房內對高嘉瑜拳腳施暴，並涉偷拍不雅影像，隔月（12月）1日凌晨被搜索約談，次日被收押禁見，今年1月25日被起訴傷害、恐嚇等8項罪嫌，同月27日法院裁定繼續羈押，到案關押至今已99天。

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