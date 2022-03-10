醫：朱芯儀講的話要聽喔！　揭罹癌「最大絕望」

記者陳俊宏／綜合報導

藝人朱芯儀罹患乳癌第二期，她表示，「癌症不可怕，可怕的是，我們已經先被消滅了所有存活的意志。」對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇說，朱芯儀講的話要聽喔，癌症這種事情，最大的絕望不是醫生說要開刀、要化療，反而是醫生說不用開刀、不用化療。

▼朱芯儀罹癌後，9日在老公衛斯理陪同下首露面。（圖／記者周宸亘攝）

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姜冠宇在臉書說，隨時警覺，不要忌諱，該正規治療就正規治療，「我常跟拒絕開刀、拒絕腫瘤科協助化療的病人說，我會勸你開刀化療，是代表你有機會。你沒機會，我連提都不提了。」

姜冠宇指出，不過，根據外科的同事說，台灣人怕開刀是常態，罹癌拒絕正規治療拖過時機也是常態，「我有一個印象很深的病人，診斷精細胞癌的小孩，媽媽就帶去喝符水了，回來也不用治療了，直接走兒童安寧。」

▲▼朱芯儀勇敢分享自己的抗癌之路。（圖／記者周宸亘攝）



朱芯儀罹患乳癌第二期，9日在老公衛斯理的陪同下錄製電視節目，她錄影結束首度接受媒體訪問。她透露，前年10月健檢時並無發現身體有異樣，沒想到去年11月發現胸部左右不一樣，緊急去醫院檢查驗出乳癌第二期，癌細胞甚至擴散太快，已轉移到淋巴。

朱芯儀預計在5月開刀切除右乳，現在正在進行術前化療，目前已做了3次化療，副作用產生的痛苦程度，根本是一般人無法想像，「不僅傷口不會好，碰到水也會痛，甚至連指甲全部斷裂，指甲邊也一直流血。」

這讓朱芯儀更能理解，為何許多病人都熬不下去，才決定站出來與大家分享抗癌之路。她說，「癌症不可怕，可怕的是，我們已經先被消滅了所有存活的意志。」