單親國二生父母先後過世、油漆工房東收養卻中風　警方慰助金送暖

▲▼單親國二生雙親先後過世，房東收養卻中風，轄區警所所長莊政峯（右一）熱心尋求資源協助。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

去年9月晚間1名男孩獨自騎乘腳踏車，徬徨無助佇立於國道三號中埔交流道匝道口下，被嘉義縣警察局中埔分局三和派出所所長莊政峯、警員林益生執行深夜巡邏時發現。經詢問得知男孩出身單親家庭，自小父母離異，父親更於3歲時過世由身心障礙母親獨自扶養，家庭經濟均依靠低收入戶及身心障礙補助金與鄰居接濟度日，但母親也在去年離世，讓吳小弟頓失依靠，轄區警方協助申請緊急救助以及當地社區協助修復破損屋況，也希望各界伸出援手。

據了解，15歲吳小弟住嘉義縣中埔鄉和睦村，就讀嘉義市某國中二年級，家境貧困，從小父母離異，與母親住在7坪大的鐵皮屋，其母2021年9月07日心臟衰竭而離世，吳小弟頓時淪為孤兒，轄區警方除了替吳小弟申請警察局愛心急難救助金，更透過民間慈善團體(嘉義市頭港愛鄉協會)接濟度日，

▲▼單親國二生雙親先後過世，房東收養卻中風，轄區警所所長莊政峯熱心尋求資源協助。（圖／讀者提供）

吳小弟目前由住從事油漆炸工的房東洪先生濟助並收養，然而喪親的他並未被現實擊垮，持續苦讀希望有朝一日能考上第一志願嘉義高工，希望未來能有一技之長幫助更多需要幫助之人，也有機會回饋給社會。

吳小弟表示，自己目前最大的願望就是擁有一張書桌，轄區派出所所長莊政峯二話不說，自掏腰包購買一張書桌、檯燈，並協調嘉義市頭港愛鄉協會及社區巡守隊前往探視及贈予助學金，更修繕下雨就漏水的鐵皮屋，徹底改善孩子的居住環境時，卻意外發現吳小弟養父洪先生中度中風，目前於嘉義市聖馬爾定醫院醫療復健，可說是雪上加霜。

校方表示，上學期經由同濟費及學校志工媽媽募集五萬元每個月給孩子零用，另外學校吸收學費、午餐學費學校吸收，書籍費用部分減免。

日後，吳小弟養父出院在家療養復，莊姓所長再度陪同嘉義市頭港愛鄉協會及和美社區巡守隊前往修復其破損之鐵皮屋並裝設鋁紗門、窗防止蚊子、飛蟲進入，清理屋內廢棄物並聯繫轄區資源回收業者將其所清理之廢棄物帶走，讓洪姓養父及吳小弟有個舒適生活懷境。

▲▼ 中埔和美社區巡守隊前往修復其破損之鐵皮屋並裝設鋁紗門。（圖／讀者提供）