媽PO小一數學作業怨「大人都看不懂」　兩派人吵翻

▲小一數學題目讓家長頭痛。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

不少家長要協助小學生做回家作業，也不乏出現大人看不懂題型的情況，近日就有一名媽媽發文抱怨，小一數學的題目連她都看不懂，認為教改有問題，不過卻有其他網友認為，這種題型其實沒有太大難度。

「這是小一的數學！一開始看到這種題型我真的傻眼」，原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，連她都看不懂題目，「才剛一年級的孩子怎麼可能看得懂，也沒有一個範例，只有匡格跟一個數字就要填上其他的空格！真是XXX的教改！」

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



文章曝光後，引起正反兩面的網友討論，事實上該題寫明依據「百數表」規律填空格，百數表為有10行、10列的表格，由左至右按順序列出1至100的數字，表格中不論橫行、豎行、斜行都有其規律。

有網友認為，只要上網搜尋百數表就不難理解題目的意思，紛紛留言表示，「網路查一下，稍微看一下，就會懂了」、「不就是填數字的前後而已嗎」、「這個不就是拿課本來抄而已嗎」、「你打這些文字的時候google都出來答案了」，也有人能懂原PO的心情，「以前國小沒學過這鬼東西」、「第一次知道有百數表這玩意」、「沒看過不會呢，跟不上時代腳步，要被孫子們嫌棄了」、「我們以前的確沒這種東西」。