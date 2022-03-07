俄軍坦克+裝甲車出現「神秘Z、V字」！　專家揭密代號含意

▲俄羅斯軍隊坦克的車身被發現有Z字的標記。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵進攻烏克蘭後，當地民眾PO出許多家園遭到俄軍坦克侵襲的影片與照片，不過也有許多人發現，這些坦克車上全都用了白色噴漆寫上大大的「Z」字，媒體更稱其為「Z行動」。對於Z字的來源則是眾說紛紜，甚至一度有傳言指出，Z是代表烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskyy）。儘管俄方尚未證實真正意義，不過俄媒也整理了幾種可能性。

根據tolknews報導，自從俄烏衝突開始後，有大量的俄軍部隊進入烏克蘭，然而卻有很多人發現，部分俄軍坦克的車身寫上了大大的Z，另外也有一部分裝甲車則是寫上V。一開始外界曾猜測，Z代表澤倫斯基，不過後續也有人指出可能是代表俄文中的西方「з（z）апад」，儘管俄文字母中沒有Z，但是з的音標為[z]，同Z。

▲俄軍裝甲車上標有白色的V字。（圖／路透）



另外「V」則是被猜測代表英文中的「勝利（Victory）」，又或者是與被認為代表西方的Z相對應，為俄文中的東方「в（v）осток」的開頭，俄文中雖然沒有字母V，但в的音標為[v]。無論如何，儘管目前相關字母的代表意義都尚未被俄軍證實，但可以確定的是，兩種標記的確具有實質功能。

軍事專家指出，不同的標記法通常是針對不同類型的交通工具，目前雖然無法確定這些標記的具體含意，但Z字主要標記於重型軍備，如坦克，而V則是主要標記於中型軍備，如裝甲車等。

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