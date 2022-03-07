俄羅斯企圖活捉澤倫斯基？　以色列會談後驚曝：普丁知道他躲在哪

▲俄羅斯透露，普丁知道澤倫斯基現在的藏身之處在哪。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在當地5日赴俄，並在克里姆林宮與俄羅斯總統普丁會談3小時。班奈特事後承認，俄羅斯知道烏克蘭總統澤倫斯基的藏身之地在哪，因此以色列的政治評論員阿布薩扎（Nino Abesadze）認為，普丁企圖活捉澤倫斯基。

綜合外媒報導，班奈特5日低調前往俄羅斯與普丁會面，就烏俄戰爭一事進行了詳細討論。事後，克里姆林宮發布官方聲明表示，班奈特與普丁會面的同時，班奈特也同步與多位世界領導人進行會談；但有關係人士透露，普丁不願在烏克蘭放下武器前停戰。

另外，以色列12頻道（Channel 12）指出，俄羅斯在克里姆林宮的會談中透露，俄方知道澤倫斯基如今藏在何處，但俄國會避免直接傷害他。此前，英美媒體曾經揭露，澤倫斯基自烏俄戰爭爆發以來，已熬過了3場暗殺，而其中2場暗殺行動的幕後黑手，正是克里姆林宮的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。

以色列政治評論員阿布薩扎猜測，普丁知道澤倫斯基藏在哪卻還未下手，是企圖要活捉澤倫斯基。而耶路撒冷政治消息人士則表示，儘管目前世界各國難以和普丁在會談中達成停戰協議，但各國不該停止嘗試會談，「而且如果所有人都希望以色列用其特殊地位與烏俄雙方對話，那以色列就應該加入」。

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