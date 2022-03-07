40歲同事計畫「辭職讀醫」　他嫌沒前途想勸退挨批：管太多

▲原PO認為年近40去讀醫學系沒有前途。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

身邊有年紀的人想考醫學系，該阻止還是支持？有網友發文，身邊有年近40的同事興起想去補習、考醫學系的念頭，在他眼裡看來這種年紀去考會沒有前途，詢問網友們該怎麼阻止，對此有不少網友們留言撻伐「為什麼要阻止人家」？

一名網友在PTT的Gossiping版上以「怎麼阻止40歲了還想去考醫學系的人」為題發文表示，「我同事，今年37還38吧，說再做個兩年，錢夠了就要去蹲補習班考醫學系」。原PO認為，就算天生神力，花一年時間考上也已經40歲了，這種年紀去念醫學系沒有前途，所以提問網友們「我要怎麼阻止他？」

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▲原PO想阻止年近40的同事去考醫學系，但被不少網友批評管太多。（圖／翻攝自PTT）

見原PO如此「雞婆」，不少網友認為沒有必要，「不用阻止啊，這是他的人生」、「人家要追求夢想，你幹嘛要人當鹹魚」、「就算60歲也可以，幹嘛阻止」、「他還有大概30年+的餘命，真的順利學完出來至少還能執業15年，完全可以啊」、「賺夠了想實現理想啊，誰跟你一樣只能為五斗米折腰到老」。

不過也有網友點出現實問題，「讓他寫個考題，分數能考上在說」、「推文一堆樂觀者，我就問醫院要不要收高齡生才是一個問題，念完都幾歲了，除非你同事能力資質夠優秀，年紀真的很現實，圓夢可以，但如果真的要靠牌吃飯，現實考量$$（錢）要加上去，能承擔就努力前行」。