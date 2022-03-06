鄰居愛關樓梯燈！她傻「電費共同負擔」：害我懷孕跌倒　網秒解決

▲原PO抱怨樓下住戶「愛關樓梯燈」 。（示意圖／資料照）

記者謝欣辰／綜合報導

若住在無電梯的公寓，那公共樓梯間就變成住戶主要行走的區域。有位網友在《匿名公社》表示，自己的鄰居很愛關樓梯間的燈，「還害我懷孕的時候跌倒」，就算反應後也沒改善，讓她相當困擾。

原PO表示，一家人住在公寓4樓，「樓下2、3樓的阿姨很愛關樓梯燈」，原PO接著說道，前幾年懷孕的時候，還因為樓梯間太暗跌倒，原PO就在電源開關處貼上「不要關樓梯燈」，沒想到依舊沒改善，原PO決定直接親自告知樓下阿姨，「因為樓梯間太暗，導致我跌倒，請你們不要關」。

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原PO一講，情況終於改善許多，「直到剛剛，我帶小孩下樓又發現很黑」，原PO心想「這次又是誰關燈了？小朋友上下樓梯很危險欸」，但走到2樓才發現是有開燈的，「只是他們把燈泡換成超小，幾乎照不亮的那種」，讓原PO傻眼，樓梯間的電費也是住戶共同分擔，「一戶才繳幾十塊，真的有必要因為省電讓人行走不方便嗎？」

原PO還在文末補充，二樓住戶常在樓梯間堆放雜物，因為養貓，時不時還會飄出濃厚貓尿味，讓原PO直呼，「這是惡鄰居吧？」

貼文一出，網友們紛紛表示，「隨手關燈也沒什麼不好，自己要小心，不然就是再多裝開關在自己樓層」，「我家也住公寓，我也會隨手關燈欸」，「樓梯間堆放雜物的確不對」，但也有不少網友提出解決方法，「全部裝感應式的」，「裝一個感應器不就解決了」，「這還不簡單，全換感應式的就好了啊」。