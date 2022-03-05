貨車誤入軌道「刁車」卡草皮　高雄輕軌局部運轉1.5小時

▲貨車誤入輕軌軌道。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄輕軌今天上午傳出一起貨車誤入軌道的意外，一輛貨車在上午8點半左右，誤入文武聖殿站和鼓山區公所站間的輕軌軌道，車輪陷於軌道草皮區動彈不得，事發當時幸好沒有列車經過，但因貨車的位置影響上上下行列車通過，捷運公司緊急啟動局部運轉、計程車接駁等應變程序，全線於上午10時恢復運轉。

捷運公司在接獲通報後，8時41分變更運轉模式， 凱旋公園站至文武聖殿站採局部運轉、文武聖殿站至C17鼓山區公所站計程車接駁，鼓山區公所站至台鐵美術館站則局部運轉。

▲工程人員檢修軌道。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高捷調派工程人員拖吊肇事貨車，在9時30分左右將貨車拖離，工程人員立即進行現場軌道區檢修和淨空，10時才恢復全線正常營運。

高捷公司對於意外造成旅客不便表達歉意，初步瞭解，該貨車是由北斗街右轉違規誤入輕軌軌道區而受困，捷警將依法開罰，可處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司提醒用路人，輕軌路口均設有充分之號誌與提醒標誌，且有黃色立柱阻隔，車輛行經輕軌路口，於轉彎時應注意燈號及入口方位，避免誤入軌道區，不但危害輕軌行車安全、影響旅客搭乘權益且將被處以鉅額罰鍰，且如造成旅客受傷、設備或營業損失，高捷市政府捷運工程局與高捷公司會依法求償。