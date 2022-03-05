最新菸品民調出爐　7成民眾支持納管加熱菸、禁用電子煙

圖文／鏡週刊

被封為史上最嚴格的《菸害防制法》修正草案，已經於3月1日在立法院會中一讀通過，根據趨勢民調公司一份最新的民調顯示，有近7成的受訪者，支持納管加熱菸並禁用電子煙，相較於不滿2成的不支持度有懸殊落差，也凸顯出民眾對於電子煙的隱患有相當大的疑慮

對紙菸吸煙者來說，電子煙和加熱菸可成為菸草減害的替代品。這些產品少了燃燒的步驟，因此與一般紙菸相比，減少了對有害有毒物質的暴露。但加熱菸是以天然菸草製成，即內含物是百分之百的菸草，理當納入菸害防制法加以管理，反觀電子煙只是以大量液態尼古丁製成，並無任何天然菸草成分，兩者之間存在巨大差異，也是7成受訪者主張要禁用電子煙的考量依據。

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有鑑於「非燃燒式」菸品的出現，趨勢民調公司針對公眾對於加熱菸及電子煙的接受度和看法進行調查，結果顯示，近7成受訪者支持「台灣依法將加熱菸納入法規並予以管理」，特別是20至39歲的男性，以及認為「吸菸者應該有選擇能減少二手煙害的產品」者，支持此項目的比例較高。另外根據美國食品藥物管理局（FDA）評估，加熱式菸品所產生的有害物質含量低於傳統燃燒香菸，因而於2019年允許在美國銷售。

在被問及支不支持台灣維持禁用液態尼古丁油製成的電子煙的題目中，受訪者中有高達8成表示贊同，特別是居住在宜花東、40歲以上的受訪者支持此項的比例較高。此外，不論是加熱菸或是電子煙無明確表達意見的受訪者皆佔1成，顯示對於非燃燒式菸品的認識與差異仍有了解議題的空間。

除了納管加熱菸、禁止電子煙「類菸品」引人關注之外，《菸害防制法》草案中增訂健康風險評估審查機制、菸品容器警示圖文面積增加至85%、禁止吸菸年齡提高至未滿20歲、擴大室內及公共空間禁菸場所，及違法者將加重罰則，都是引起民眾討論的焦點。

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