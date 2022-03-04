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考三次秀才都考不上　袁世凱卻是教育改革重要推手

科舉（圖／翻攝自維基百科）

▲中國古代通過考試選拔官吏的科舉制度，從隋唐開始實施延續了1300年，直到清朝末年，在1905年才被廢除。（圖／翻攝自維基百科）

記者洪菱鞠／綜合報導

清末民初的重要軍政人物，在「軍政」背景包裝下，在教科書中讀到的大多是其政治作為，其實他們也有很多「隱藏史料」，史學作家江仲淵就在《民國軍閥檔案，重建中》一書中提到，在歷史定位評價不一的袁世凱，雖出身書香世家，從小卻不愛讀書，考三次秀才都考不上，以現代語言形容就是「落榜學渣」，但他卻成功推動廢除科舉，並興辦現代化大學，成為中國教育改革的重要幕後推手。

作者：江仲淵
摘自：時報出版《民國軍閥檔案，重建中》

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●精選書摘

創立山東大學
袁世凱受命在直隸、山東等地任職，執政的過程中，他回首自己的求學生涯，再對比現在的豐功偉業，不禁發出感嘆，自己沒文憑、沒學歷，走的路比起其他人坎坷許多，雖然後來成功了，但絕不能讓後代子孫都這麼做，四書五經實在害人不淺，清廷要富強，一定要讀有著邊際的東西，所以他在各處興辦新式學校，走到哪就辦到哪。

當了山東巡撫後，袁世凱開始琢磨怎樣在當地興辦現代化大學。那時全國只有一所大學― 京師大學堂，就是後來的北京大學。雄心勃勃的袁世凱寫一萬四千字的奏摺給光緒皇帝，有這樣一段話：

俾人人知時局之艱難，國恩之深重，感而思奮，窮而思通。公家設立學堂，是為天下儲人才，非為諸生謀進取，諸生來堂肆業，是為國家圖富強，非為一己利身家。庶幾所志者閎，而所就者亦大。

為天下儲人才，為國家圖富強，這句話多麼熱血呀！果然袁世凱的摺子很快獲得批准，在濟南濼源書院正式創辦官立山東大學堂。由此，山東大學堂成為繼京師大學堂之後創辦的第二所國立大學，也是清廷第一所制定校規的大學。後來袁世凱接連在一九○二年奏請將北洋大學堂（天津大學前身）復校，一九一二年組建河南留學歐美預備學校（河南大學前身）。掐指算來，三所大學的創立都與袁世凱有關，功勞可謂不小。而他確實完成兒少時的初衷，就是證明自己不是學渣，渣的是舊體制、舊思想才對。

▲▼袁世凱。（圖／翻攝自百度百科）

▲袁世凱在歷史上評價褒貶不一，但他對於近代中國的發展仍有一定的影響與貢獻。（圖／翻攝自百度百科）

廢除科舉的來龍去脈
其實，庚子後新政（清朝末年的一場政治體制和經濟改革運動）開始後，國內不是只有單一的科舉制度，湖廣總督張之洞提出的折衷方法就是逐步廢除科舉，新、舊兩制度並行，就像今天的學測和指考，舊制度（科舉）沒有馬上廢除，但名額會逐年縮減，而新制度（朝廷新設立的京師大學堂）雖然現在名額有限，但將逐年加開。這種方法博得朝廷的認可，於一九○一年開始實行。

但這種看似中庸的辦法，實際上沒有改變什麼。大學堂的名額成長十分緩慢，而舊制度的考生人數依舊龐大，且更重要的是，雖然創辦了大學堂，舊思想卻還未清理乾淨，京師大學堂的畢業生是由官方委派到不同地方工作，由於這些人工作地點分散，在現實生活中，常被科舉上來的達官貴人排擠，就算有不少才能，也根本展現不出來。

李鴻章逝世後，袁世凱被慈禧太后選為繼任者，順利當上北洋通商大臣，負責管理與承辦北洋三省有關通商、洋務、海防、教育等事務。袁世凱立志改變這種四不像的現況，決定拉上張之洞，兩人手連手、心連心，於一九○三年三月一起上報朝廷，要求全面廢除科舉。

廢除科舉是很嚴肅的話題，儒學做為國家考試選拔人才的機制，已經延續一千三百年，古代那些大名人蘇軾、韓愈等，無不以此種制度上任當官。甲午戰爭後，已經有許多大臣接連提出要全面廢除科舉，但除了戊戌變法時曇花一現外，朝廷都是持保守態度，畢竟廢除科舉，一輩子都在考科舉的儒生怎麼辦？難道那些參考書、學費都白白浪費了嗎？

朝廷不想得罪他們，正好當時有個保守派大臣王文韶跑來發話，他是進士出身，身兼軍機大臣之位，曾在八國聯軍時拿著軍機處大印，與慈禧一起逃往西安。他代表著舊式教育體制，與新興的袁世凱勢不兩立，為了阻擋時代進程，在朝堂上爭得可謂雞飛狗跳，甚至搞起情緒勒索，號召多名舉人集體吊白布自殺。最終，在王文韶的拚命阻擋下，朝廷將袁世凱的上奏退回。

袁世凱這次是失敗了，但他不氣餒，此時王文韶已經是七十多歲、髮禿齒豁的老人，而自己只是中年大叔，只要再等個幾年，一輩子的夢想肯定能圓。果然，兩年後，王文韶申請退休。袁世凱馬上找來好夥伴張之洞，聯合兩江總督周馥、兩廣總督岑春煊及湖南巡撫端方等封疆大吏，於一九○五年九月二日聯合上奏《請廢科舉折》：

科舉一日不廢，則學校一日不能大興，學校不能大興，將士子永遠無實在之學
問，國家永遠無救時之人才，中國永遠不能進於富強，即永遠不能爭衡於各國。

袁世凱找了南北各地的清廉大官，擺出一副不廢科舉就要亡國的架勢，而少了王文韶，保守派大臣顯得勢單力薄，反對聲浪自然變少，朝廷迫於壓力，只能於同日下詔將所有科舉考試全部停止。

落榜學渣的成就
科舉制度在袁世凱的推動下被廢除，讓身為落榜生的他感到得意，後來經常與子女談起此事，認為這是他一生中幹過最有成就的事情。事實證明，科舉或許能當檢測智商的辦法，但在兩千年未有之變局中，根本沒有實用性，拿科舉廢止前三屆的進士狀元來說，基本上後來成就都不怎麼樣：

光緒二十八年狀元，王壽彭：民國後任職山東大學第二任校長。
光緒二十九年狀元，袁嘉穀：民國後擔任國會議員，後成為雲南省政府顧問。
光緒三十年狀元，劉春霖：出任中華民國總統府內史，相當於祕書。

這些人雖然有一定地位，但和袁世凱比還差了不只一小點，首先是王壽彭，任職的山東大學正是連秀才都考取不了的袁世凱親手建立的；再說袁嘉穀，他雖然贏過全清朝的考生，站上考試界的最頂端，但在國會期間毫無建樹，只是個橡皮圖章；而劉春霖更慘，這位上知天文、下知地理的狀元，在民國成立任職總統祕書，整天與曾把四書五經燒成灰的袁世凱朝夕相處，點頭哈腰，實在夠諷刺吧。

袁世凱雖稱不上是英雄，但能以落榜學渣之勢，在清末民初之際抵擋千萬老舊腐儒，橫掃千軍似地改革，算是成功勵志的典範。在條條大路通羅馬的時代，落榜算得了什麼呢？我讀書讀到吐血、連續三次考試都沒上榜，被實業家張謇罵到臭頭，但仍舊找到自己的一片天，在座的各位有什麼資格言敗呢？失敗的只是一次考試，而不是整個人生！

★本文經時報出版授權提供。

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