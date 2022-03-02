拜登「5巨頭」特使團晚間離台　30小時快閃訪問成果一次看

▲總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在俄羅斯武力入侵烏克蘭之際，中國加強對台認知作戰，台灣內部近期出現「西方無用論」、「美國棄台論」等；而美國總統拜登（Joe Biden）1日則派遣資深特使團訪台，短暫停留30小時，狂跑至少6個拜訪行程，並於2日晚間搭乘專機離台。

本次訪團組成，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員有前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）等人，背景皆是美國「國安」、「國防」高層人士，甚至傅洛依至今一直被視為拜登下一任國防部長的人選。

拜登特使團在1日下午4時左右搭乘美國政府行政專機，以官方形式抵台訪問，並下榻於大直萬豪酒店；2日一早，AIT人員進入飯店進行簡報後，一行人則前往總統府晉見總統蔡英文，雙方就國安、國防等議題進行深入討論。

▲美國總統拜登指派穆倫率代表團訪台，2日在總統府拜會蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）



接著，外交部長吳釗燮則在中午時宴請拜登特使團，午後則轉往行政院拜訪行政院長蘇貞昌；隨後，進入國防部會見部長邱國正，台美國防軍事高層進行閉門對話，相關全程都未對外公開。

至於國民黨方面，因向蔡英文政府喊話，希望能協助安排主席朱立倫與拜登特使團見面；為此，外交部特別將此一訊息轉給主責行程安排的AIT。最終，拜登特使團在結束國防部行程後，擠出一點時間，讓朱立倫到萬豪酒店會晤。

在會晤結束之後，訪團一行人則進入總統府，接受蔡英文、副總統賴清德，以及國安高層的款宴；特別的是，在俄羅斯入侵烏克蘭備受國際討論之際，台美雙方高層人士一起在這場晚宴上，戴上「力挺烏克蘭」且有烏克蘭國旗黃、藍色的口罩，彰顯極為深遠的寓意。

蔡英文在晚宴後於推特發文表示，很高興能與來自美國的好朋友，共度今天的晚宴，再次深入交換意見。她說，在這個歷史的關鍵時刻，台灣會與美國及全球民主夥伴堅定攜手合作，與烏克蘭同在，與民主自由同在，讓民主自由的普世價值更為堅韌，並為全球及區域和平穩定，持續貢獻良善力量。

拜登特使團則在2日晚間10點左右，搭乘行政專機離台。對此，外交部表示，從美國自阿富汗撤軍，到現今烏克蘭情勢嚴峻之際，不乏有心人士刻意散布錯假訊息或做不當類比，企圖影響台灣社會民心與士氣，因此由衷感謝拜登政府專程指派重量級代表團來台，以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部強調，台美關係緊密友好，我方將持續與拜登政府攜手合作，進一步深化台美在安全、經貿等各領域的緊密夥伴關係，並將持續與美國等理念相近國家合作，共同促進台灣海峽及印太地區的和平與穩定。

▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

