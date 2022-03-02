填問券送咖啡！桃園2022年婦女節系列活動　兔費送4000杯咖啡

▲桃園2022年婦女節系列活動送4,000杯咖啡。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

咖啡香真誘人！桃園市2022年婦女節系列活動開跑儀式暨心靈饗宴、2日展開。市長鄭文燦表示，市府社會局於3月特別規劃桃好妳心三步驟「1看、2聽、3享受」系列活動，只要在社會局臉書粉專填寫線上問券，即可免費獲得全家暖心咖啡，活動開跑後2,000杯立即索取一空，社會局再加碼2,000杯，鼓勵更多民眾參與婦女節活動。

鄭市長談到，依據世界衛生組織（WHO）統計，全球女性罹患憂鬱症比例為男性的2倍，依衛生福利部統計，台灣女性罹患憂鬱症比例為男性的1.8倍，因此關心女性職場表現及家庭角色是性平推動的重要議題，同時也要關心女性各生命階段受到社會價值觀念有形、無形的框架，以及中高齡女性如何適應人生每個階段。

社會局長鄭貴華表示，桃好妳心三步驟「1看、2聽、3享受」系列活動，分別為「1看」安排5場心塵影展暨映後座談，邀請 醫師陳菁徽、女影學會秘書長羅珮嘉、作家吳曉樂、導演黃玉珊、心理師李韋蓉等多位女性名人專家一同觀影，帶領民眾去除性別刻板印象與框架；「2聽」則安排2場心靈講座，邀請藝人歐陽靖、烏烏醫師及心理師吳姵瑩，分享女性如何在社會框架影響下，覺察自身心理狀態並提供專業心理健康建議等；而「3享受」心聲募集活動，只要填寫線上問卷，回饋生活的種種壓力、相關心理健康資源及協助管道，即可獲得全家暖心咖啡。