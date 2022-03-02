ET民調／2024總統「三腳督」賴清德37.2%領先侯友宜　郭台銘支持度曝





▲由左至右，賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》2日公布的最新調查結果顯示，對於2024總統選舉人選，如果有國民黨新北市長侯友宜與民進黨副總統賴清德兩人進行藍綠對決，侯友宜支持度38.1%，賴清德支持度41.0%，賴清德微幅領先，差距2.9%。若民眾黨主席、台北市長柯文哲加入戰局變成「三腳督」，柯文哲支持度為22.3%，雖然賴清德與侯友宜的支持度會各自稍微下滑至37.2%、28.0%，但藍綠差距會拉大至9.3％。值得注意的是，若2024總統大選，由無黨籍的鴻海創辦人郭台銘與賴清德兩人對決，郭台銘支持度41.1%，賴清德支持度42.4%，兩人差距僅1.3%。

面對後蔡英文總統時期的即將到來，民進黨2024會交棒給誰？藍營中除了原本呼聲極高的侯友宜，國民黨因去（2021）年底的公投投票結果與今（2022）年1月的中二立委補選敗選而士氣受創，也有聲音傳出希望鴻海創辦人郭台銘參選2024總統，加上副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及民眾黨籍台北市長柯文哲均被外界視為挑戰2024總統大位的可能人選，這場2年後登場的總統大選，藍綠對決還是跨黨派混戰，在政壇話題上也持續受到關注。

為了解民眾對於「2024總統選舉人選」的意向，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2月23日至25日針對18歲以上的民眾進行調查。調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,209份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.82%，在進行統計分析之前，原始資料先依台閩地區最新人口統計資料（111年1月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，如果國民黨侯友宜與無黨籍郭台銘的互比，郭台銘微勝，兩人支持度差距3.5%；民進黨賴清德與鄭文燦的黨內互比，賴清德勝，兩人支持度差距43.6%。

若2024總統大選，由郭台銘與賴清德兩人對決，郭台銘支持度41.1%，賴清德支持度42.4%，賴清德微幅領先，差距1.3%，屬膠著狀態。若是民眾黨柯文哲加入戰局，柯文哲將瓜分郭台銘的原先支持者，使得賴清德以39.9%的支持度，領先郭台銘支持度27.6%，差距12.3%。

若郭台銘不選2024總統，由侯友宜與賴清德兩人進行藍綠對決，侯友宜支持度38.1%，賴清德支持度41.0%，賴清德微幅領先，差距2.9%，同屬膠著狀態。與前次調查相比（2021年11月），賴侯兩人對決已由原本的侯友宜領先3.2%轉為賴清德小贏2.9%的局面，在兩次調查的政黨傾向交叉分析中，政黨傾向為國民黨與泛藍之民眾，對於侯友宜的支持度均大幅下滑，傾向國民黨者由前次83.2%跌至本次70.1%，傾向為泛藍者由前次84.0%跌至本次76.4%，顯示侯友宜在國民黨因四大公投、中二立委補選連續挫敗後聲勢下滑之際，支持度連帶地也受到不小的衝擊。

若柯文哲加入賴侯對決形成「三腳督」戰局，柯文哲支持度為22.3%，雖然賴清德與侯友宜的支持度會各自稍微下滑至37.2%、28.0%，但藍綠差距會拉大至9.3％。

另外，調查結果也顯示，若2024總統選舉，賴清德不選，由鄭文燦代表民進黨參選，不論是與郭台銘或侯友宜的兩人對決，甚至是加上柯文哲的三人對決，現階段皆無法居於領先地位。

以下為「2024總統選舉人選」調查結果與內容：

【互比】

賴清德 vs. 鄭文燦

根據本次民調結果顯示，在民進黨賴清德與鄭文燦這兩人中，賴清德支持度54.1%，鄭文燦支持度10.5%，兩人支持度差距有43.6%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有35.4%。

侯友宜 vs. 郭台銘

根據本次民調結果顯示，在國民黨侯友宜與無黨籍郭台銘這兩人中，郭台銘支持度36.8%，侯友宜支持度33.3%，兩人支持度差距3.5%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有29.9%。

【對比】

若2024總統選舉由賴清德與郭台銘兩人對決

若台灣民眾黨柯文哲加入戰局

根據調查，若2024總統選舉由賴清德與郭台銘兩人對決，賴清德支持度42.4%，郭台銘支持度41.1%，賴清德微幅領先，差距1.3%，屬膠著狀態。

若柯文哲加入戰局，則郭台銘的支持度將從41.1%下滑13.5%至27.6%；賴清德的支持度則由42.4%減少2.5%至39.9%，使得賴清德與郭台銘的支持度差距增加為12.3%，賴清德小幅領先。

若2024總統選舉由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決

若台灣民眾黨柯文哲加入戰局

根據調查，若2024總統選舉由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜支持度38.1%，賴清德支持度41.0%，賴清德小幅領先，差距2.9%，屬膠著狀態。

與前次調查相比（2021年11月），賴侯兩人對決已由原本的侯友宜領先3.2%轉為賴清德小贏2.9%的局面，在兩次調查的政黨傾向交叉分析中，政黨傾向為國民黨與泛藍之民眾，對於侯友宜的支持度均大幅下滑，傾向國民黨者由前次83.2%跌至本次70.1%，傾向為泛藍者由前次84.0%跌至本次76.4%，顯示侯友宜在國民黨因四大公投、中二立委補選連續挫敗後聲勢下滑之際，支持度連帶地也受到不小的衝擊。

若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從38.１%下滑10.1%至28.0%；賴清德的支持度則由41.0%減少3.8%至37.2%，賴清德與侯友宜的支持度差距增加為9.2%，賴清德小幅領先。與前次調查相比（2021年11月），柯文哲支持度無太大變化，侯友宜與賴清德則因彼此的聲勢消長，兩次調查支持度差距由5.0%增加為9.2%。

若2024總統選舉由鄭文燦與郭台銘兩人對決

若台灣民眾黨柯文哲加入戰局



根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與郭台銘兩人對決，郭台銘支持度49.1%，鄭文燦支持度30.1%，郭台銘勝，兩人差距19.0%。

若柯文哲加入戰局，郭台銘的支持度將從49.1%下滑13.7%至35.4%；鄭文燦的支持度則由30.1%減少3.7%至26.4%，使得郭台銘與鄭文燦的支持度差距縮減為9.0%，郭台銘勝。

若2024總統選舉由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決

若台灣民眾黨柯文哲加入戰局

根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決，侯友宜支持度50.7%，鄭文燦支持度26.8%，侯友宜勝，兩人差距23.9%。與前次調查相比（2021年11月），儘管侯友宜近期聲勢有下滑的現象，但本次調查與鄭文燦的支持度差距仍有增加。

若柯文哲加入戰局，侯友宜支持度34.9%，柯文哲支持度24.1%，兩人差距10.8%，侯友宜勝。與《ETtoday新聞雲》前次調查相比（2021年11月），侯友宜與柯文哲兩人支持度接變化不大，分別小幅提升1.4%與1.5%，唯鄭文燦支持度下滑5.1%，三人之中排名最後。











