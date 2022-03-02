快訊／米迪幼兒園再增個案、第25期疫苗今預約　陳時中14:00說明

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。桃園米迪幼兒園疫情續燒，傳出今再新增2例，累計至目前為止已有26人確診；1922平台第25期疫苗今上午10點起分三階段預約，相關情況預計記者會中說明。

桃園米迪幼兒園疫情持續，今早桃園市長鄭文燦表示，幼兒園群聚今再新增2例個案，累計至目前為止已有26人確診。不過，2個個案均於居隔期間採檢出來，因此沒有社區傳染風險。根據指揮中心統計，目前持續監測中感染源待釐清傳播鏈還有6條。

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至於第25疫苗，指揮中心發言人莊人祥昨表示，提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，共有571萬2千人符合預約資格。本次各縣市共提供151萬人份追加劑供民眾選擇，分別為1.6萬份AZ、20.6萬份BNT、121.1萬份莫德納與7.6萬份高端。

本次開放預約時間為3月2日至3月4日；目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月7日至3月13日。

二、 符合資格對象：2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。