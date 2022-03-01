以前沒智慧型手機…他好奇「上課在幹嘛」　網舉4行為：時代眼淚

▲以前沒智慧手機的時候「大家上課都在幹嗎」，眾人舉4行為喊「時代眼淚」。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

如今人手一支智慧型手機已是常態，許多學生習慣帶手機到學校使用，但其實台灣七、八年級生在求學階段時，是沒有智慧型手機使用的，有網友就好奇「以前沒智慧手機的時候，大家上課都在幹嗎」。貼文一出立刻引發許多網友共鳴，留言區也滿是「時代眼淚」。

原PO在批踢踢以「以前沒智慧手機的時候，大家上課都在幹嗎」為題，表示現在小朋友上課時，可以在抽屜裡偷玩手遊，不像他當年讀書時，只能看著老師假裝聽課，實際上是在發呆，其他同學有些在偷看漫畫、有些再打Gameboy，整個學生生涯都浪費掉了，好奇「各位老人們當初也是像我這樣嗎？」

▲網友分享的例子，大多是4種行為。（圖／記者林敬旻攝）

貼文一出立刻引發網友共鳴，許多人分享自己的經歷，包含、「畫課本、傳紙條聊天」、「寫情書或傳紙條啊」、「看小說，超商99元恐怖小說」、「看小說跟漫畫」、「金庸小說看了不下五次」、「當然是聽MP3啊」、「一邊聽隨身聽，一邊看漫畫」、「玩智障型手機的遊戲」、「手機遊戲啊，當時折疊機就很多可以玩了」。

留言大部分有4種行為，包含看漫畫及小說、傳紙條聊天、聽MP3、玩智障型手機的遊戲。另外還有人留言「玩前面妹子的馬尾」、「看前面的女同學」、「橡皮擦人大戰」、「射橡皮筋」、「摺紙飛機，紙團亂丟看會砸到誰」、「我是都乖乖抄筆記啦」。

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