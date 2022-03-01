　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

以前沒智慧型手機…他好奇「上課在幹嘛」　網舉4行為：時代眼淚

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲以前沒智慧手機的時候「大家上課都在幹嗎」，眾人舉4行為喊「時代眼淚」。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

如今人手一支智慧型手機已是常態，許多學生習慣帶手機到學校使用，但其實台灣七、八年級生在求學階段時，是沒有智慧型手機使用的，有網友就好奇「以前沒智慧手機的時候，大家上課都在幹嗎」。貼文一出立刻引發許多網友共鳴，留言區也滿是「時代眼淚」。

原PO在批踢踢以「以前沒智慧手機的時候，大家上課都在幹嗎」為題，表示現在小朋友上課時，可以在抽屜裡偷玩手遊，不像他當年讀書時，只能看著老師假裝聽課，實際上是在發呆，其他同學有些在偷看漫畫、有些再打Gameboy，整個學生生涯都浪費掉了，好奇「各位老人們當初也是像我這樣嗎？」

▲國中會考照常舉行，將於本周末（15、16日）登場。（圖／記者林敬旻攝）

▲網友分享的例子，大多是4種行為。（圖／記者林敬旻攝）

貼文一出立刻引發網友共鳴，許多人分享自己的經歷，包含、「畫課本、傳紙條聊天」、「寫情書或傳紙條啊」、「看小說，超商99元恐怖小說」、「看小說跟漫畫」、「金庸小說看了不下五次」、「當然是聽MP3啊」、「一邊聽隨身聽，一邊看漫畫」、「玩智障型手機的遊戲」、「手機遊戲啊，當時折疊機就很多可以玩了」。

留言大部分有4種行為，包含看漫畫及小說、傳紙條聊天、聽MP3、玩智障型手機的遊戲。另外還有人留言「玩前面妹子的馬尾」、「看前面的女同學」、「橡皮擦人大戰」、「射橡皮筋」、「摺紙飛機，紙團亂丟看會砸到誰」、「我是都乖乖抄筆記啦」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
高雄又1家影城宣布熄燈！　4/30結束營業
快訊／桃園工廠嚴重火警！全面燃燒「1受困1送醫」
「保全算爽缺？」過來人點頭了　網見月薪超羨慕
俄駐軍增至75%！　澤倫斯基再發聲
烏克蘭鄉民「拖走俄羅斯坦克」上網賣！　只要932元
鼻塞治不好！他竟罹「罕見癌症」
車臣對各國下最後通牒！「2月31日」前停止對俄制裁　網傻：高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

以前沒智慧型手機…他好奇「上課在幹嘛」　網舉4行為：時代眼淚

宿舍響起「打呼風暴」讓他超絕望　影片笑翻網：根本施工現場

國道目睹「漫畫車」自帶bgm！特殊線條讓萬人讚爆：突然想踩油門

靈媒警告「外星軍隊要來了」　學界曝罕見現象：不明星朝地球移動中

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

以前沒智慧型手機…他好奇「上課在幹嘛」　網舉4行為：時代眼淚

宿舍響起「打呼風暴」讓他超絕望　影片笑翻網：根本施工現場

國道目睹「漫畫車」自帶bgm！特殊線條讓萬人讚爆：突然想踩油門

靈媒警告「外星軍隊要來了」　學界曝罕見現象：不明星朝地球移動中

拜登訪團抵台！共機日夜都擾台　殲16、武裝直升機、空警500現蹤

快訊／桃園工廠火警！廠房全面燃燒「1受困、1送醫」　緊急搶救中

快訊／高雄夢時代「喜滿客影城」4／30停業！3個月內關3間電影院

桃猿球團勉球員恪遵法律：別碰來歷不明線上博奕！

泰女星離奇溺斃「船上最後身影」曝光！衣服成焦點　媽心碎控訴友人

俄駐軍增加至75%！　澤倫斯基：保衛基輔是國家最優先的關鍵任務

快訊／澳洲總理莫里森「新冠肺炎」確診　出現類似流感症狀

曾交往男友16年…61歲馬世莉揭「未婚主因」：嚇到不敢結！

寶高智慧產業園區招商報捷　進駐率近9成5　

童星墮落入監10年！顏正國嘆：被金馬除名　《少年吔》演更生人自白

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

新奇熱門新聞

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

宿舍打呼風暴　讓男學生超絕望

國道目睹「漫畫車」　自帶bgm

以前沒智慧型手機　上課在幹嘛

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

葡萄牙女鬼害死3人車禍　真相曝光

要結婚了！她安排大胸正妹誘惑…未婚夫秒回：我單身

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

他挺48cm巨雕　政府認證殘障人士

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

中國的3月藏有32個「節日」！

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

兒時學啥才藝最有用　網點3技能

神鬼先知曝2022降7災殃！1國被點名難逃末日

更多熱門

相關新聞

手機版「Pokémon UNITE」　1/20上線！

手機版「Pokémon UNITE」　1/20上線！

「Pokémon UNITE」是由株式會社寶可夢與騰訊遊戲天美工作室群共同開發，是寶可夢首款團隊策略對戰遊戲作品，採基本遊玩免費制（※部分遊戲內容需收費）。台灣區服務正式於1月20日上線， 遊玩平台為智慧型手機（包含iOS／Android）平台，玩家可前往各平台進行下載。

蘋果輸了！「手機熱銷Top 10」這牌子就佔了8名

蘋果輸了！「手機熱銷Top 10」這牌子就佔了8名

快訊／「iPhone不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

快訊／「iPhone不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　將列過時產品

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　將列過時產品

哪一代iPhone最經典？果粉答案很一致

哪一代iPhone最經典？果粉答案很一致

關鍵字：

智慧型手機

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

莉婭認了小三上位成正宮！

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面