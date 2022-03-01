網漫改編韓劇《社內相親》原作超夯！全球累積超過4.5億次觀看

▲Netflix最新韓劇《社內相親》，改編自韓國網漫《我和社長相親相愛》，網漫平台KAKAO WEBTOON也限時加開免費話次數。（圖／翻攝自SBS DRAMA Facebook）

記者林育綾／綜合報導

Netflix最新韓劇《社內相親》，改編自韓國網漫《我和社長相親相愛》，2/28起上架開播，由新一代男女神安孝燮、金世正主演，而為了慶祝開播，網漫平台KAKAO WEBTOON也限時加開《我和社長相親相愛》免費話次數，讓民眾重溫社長的霸道。據統計，原作小說和網漫在全球的觀看次數已累積超過4.5億次！

韓劇《社內相親》改編自KAKAO WEBTOON 知名網漫《我和社長相親相愛》，目前在台灣閱讀次數超過290萬次，平台也獨家釋出網漫《我和社長相親相愛》海報，更限時加開免費話次數，貼心讓民眾追劇前，可先溫習一次霸道社長與小職員浪漫的愛情喜劇。

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▲▼Netflix最新韓劇《社內相親》，改編自韓國網漫《我和社長相親相愛》。（圖／KAKAO WEBTOON）

《我和社長相親相愛》描述女主角申荷莉假冒好友身份替她出席相親，原本想要搞砸這飯局、幫朋友免於相親之苦，殊不知相親對象竟然是公司社長姜泰武，而眾所周知，姜泰武最討厭兩件事——撒謊和辦公室戀情，申荷莉該如何不被社長發現、順利從這場騙局脫身，成為故事看點。

據了解，該作品2017年以網路小說的形式在韓國連載，2018年由 Kakao Entertainment 將其轉變為網漫，而後網漫在台灣、泰國、日本、美國、印尼和印度等市場皆廣受好評，小說和網漫在全球的觀看次數已累積超過4.5億次。Kakao Entertainment 擅長以不同形式演繹作品並多方擴展IP 的生命週期，其中包括將優質作品改編成戲劇，並藉由 Netflix 增加國際能見度，知名漫改作品包括《梨泰院》、《驅魔麵館》、《勝利號》等。

▲Netflix最新韓劇《社內相親》，改編自韓國網漫《我和社長相親相愛》。（圖／KAKAO WEBTOON）



網路小說原著作者Haehwa 表示，期待在網漫之後，看到《我和社長相親相愛》的電視劇上映，希望該劇能帶給觀眾不同的愉悅和刺激。

此外，網友在3/2前參加官網或社群活動，除了有機會獲得相關周邊，為了呼應女主角父母經營炸雞店的家庭背景，更有限量「起家雞免費兌換券」，讓民眾追漫時，味蕾也能與主角同步。