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波蘭人排隊捐血「無上限收難民」！他揭挺烏主因：只差沒出兵打仗

▲▼烏克蘭人抵達波蘭邊界。（圖／路透）

▲烏克蘭人抵達波蘭邊界。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭開戰後，在所有歐盟國家裡，波蘭是最支持烏克蘭的國家之一，提供軍事援助，並且協助烏克蘭人民逃亡，並且宣布「無上限接受難民」，至今烏克蘭和波蘭的邊界已湧入超過10萬人，就有網友指出，因為波蘭曾被俄羅斯滅亡兩次，因此最能夠感同深受烏克蘭的心情。

該網友在PTT發文，在制裁俄羅斯的方面，波蘭以及立陶宛等波羅的海三小國，是希望北約能出面直接介入戰爭的強力支持者，無奈這幾個國家無法動搖大局；在戰爭初期，波蘭用各種方式，從烏克蘭西側運輸物資，包括武器以及其他必要的消耗品，但為了避免引起注意，波蘭一直都很低調進行。

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最重要的是，波蘭宣布「無上限接收烏克蘭難民」，不用任何文件，不用任何事先審查，不用作COVID-19檢測，甚至允許攜帶寵物，「只要能夠越過烏克蘭波蘭邊境，波蘭一律100%收留」。繼波蘭之後，匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克也全部加入波蘭的行列，開始接收烏克蘭難民，同樣不用任何文件證明。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲波蘭人排隊捐血，要提供給烏克蘭。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，最讓人感動的是，「波蘭人現在就在足球場的外面排隊捐血，要提供給烏克蘭」，除了出兵打仗外，波蘭給予烏克蘭所有的幫助，「作為一個曾經被俄羅斯滅亡兩次的國家，要不是因為身為歐盟以及北約的身份，搞不好波蘭已經越界參戰協助烏克蘭了，這就是為什麼波蘭被烏克蘭總統稱之為真正的朋友」。

貼文一出，網友們大讚波蘭的行為，「因為波蘭跟俄羅斯也有血海深仇啊」、「情和義值千金」、「波蘭慘痛教訓啊」、「患難見真情」、「波蘭體驗過被俄羅斯毀滅靈魂的痛苦啊」、「我從今天開始，尊敬波蘭人烏克蘭人」。也有網友表示，如果烏克蘭倒了，接下來就是波蘭遭殃，「烏倒了波就要直接面對俄」、「烏克蘭一滅亡，波蘭就鄰接俄羅斯...」「唇寒齒亡啊，這幾個國家都是命運共同體」。

事實上，1795年當時歐洲三大國俄羅斯、奧地利、普魯土三家分波，波蘭領土被全部瓜分直接滅亡，此之後波蘭從世界地圖中消失，另外在二次世界大戰爆發之後，納粹德國和蘇聯曾經再一次瓜分波蘭的領領土，1809年耶拿戰役，普魯士被法國打敗，拿破崙的法軍攻入普屬波蘭，在波蘭中部建立傀儡政權華沙公國，在拿破侖戰敗後，俄普奧三國吞併波蘭領土。歷經123年，波蘭才在1918年11月重新復國。

▼烏克蘭軍人在基輔守備。（圖／路透）

▲▼烏克蘭軍人在基輔守備。（圖／路透）

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