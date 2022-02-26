烏俄開戰「衝擊有限」！政院提四大作為　維持物資、金融穩定

▲烏克蘭軍隊動員守衛基輔。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

俄烏兩國開戰，牽動全球原物料價格波動。行政院指出，針對俄烏情勢，總統蔡英文請行政部門密切關注全球經貿變數，妥為評估及加強整體因應措施，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。行政院蘇貞昌院長亦於24日院會中，指派副院長沈榮津與相關部會研商，持續穩定重要物資、物價及金融市場。

沈榮津在2月25日邀集經濟部、農委會、金管會、財政部、中央銀行、主計總處及國發會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料及金融市場之變動情形，並研提四大面向穩定措施：

一、油氣進口來源多元布局，供應無虞，緩漲機制力求價格穩定

（一）汽油及柴油：中油公司原油採購來源多元，且國內已備足145天的庫存量，供應無虞；另並訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之雙緩漲機制（詳附表），以及減徵貨物稅等因應措施，以穩定國內油價。

（二）液化天然氣（LNG）及液化石油氣（桶裝瓦斯）：中油公司液化天然氣及液化石油氣，供應無虞，其中俄羅斯液化天然氣氣源雖將於今（111）年3月屆期且暫不繼續採購，但因採購來源多元，應無影響；另在液化天然氣民生用戶及液化石油氣（桶裝瓦斯）價格，將維持不調漲。

二、提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩



（一）黃豆：國內業者110年即未自俄烏兩國進口黃豆，且已掌握100萬公噸可使用量（國內庫存15萬公噸，已訂購85萬公噸），未來5個月供應無虞；俄烏情勢雖使黃豆期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，加以政府免徵營業稅，將可確保價格穩定。

（二）小麥：國內業者去年未自俄烏兩國進口小麥，採購來源以美國為主（占9成），目前已掌握54萬公噸可使用量（國內庫存18萬公噸，已訂購36萬公噸），未來5個月供應無虞；俄烏情勢雖使小麥期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，且政府亦已機動調降小麥關稅及免徵營業稅，將可確保價格穩定。

（三）玉米：國內業者去年未自俄羅斯進口玉米，僅自烏克蘭進口少量玉米（占總進口量1.64%），目前已掌握259萬公噸可使用量（國內庫存33萬公噸，已訂購226萬公噸），未來7個月供應無虞；俄烏情勢雖使玉米期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，加以政府免徵營業稅，將可確保價格穩定。

三、俄烏兩國非我工業物資主要進口國，對我產業衝擊有限

（一）半導體原材料（氖、鈀及全氟丁二烯）：國內半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我鈀金屬的進口來源，另國內業者亦具備精煉再製之技術能力，應無影響。至於工業氣體（氖氣 Ne）及全氟丁二烯（C4F6），目前國內均有庫存量，且有多元供應來源，短期影響不大。

（二）鋼鐵：俄烏兩國粗鋼產量占全球比重5%，惟2021年全球粗鋼產能利用率僅達78.4%，尚有擴產空間，不致造成供給短缺。我國業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價。

四、密切掌握國際金融情勢，確保股匯市穩定

（一）匯市：俄烏情勢帶動國際美元走強，外資流出，致新臺幣小幅貶值，惟新臺幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定。央行將密切注意國內外政經情勢發展，掌握資金進出情況及流向，採取妥適管理措施，以維持匯市穩定。

（二）股市：2月24日受俄烏情勢影響，台股與國際股市同步下挫，2月25日已暫時回穩。台股基本面良好，主計總處公布111年經濟成長率由4.15%上修至4.42%，且我國出口持續暢旺，國內投資熱絡，上市櫃公司111年1月營收達3.58兆元，為歷年同期最高及史上單月第五高，本益比及殖利率均具優勢，疫情控制亦屬良好，對臺股形成有利支撐。財經部會將密切關注國內外政經情勢發展，審慎評估臺股走勢及外資動態，國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會議研議穩定市場對策。