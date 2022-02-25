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這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

▲LINE揪團公布使用者輪廓。（圖／LINE提供）

▲LINE揪團公布使用者輪廓。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE揪團可以更方便朋友間交流、買東西LINE持續關注台灣市場趨勢並貼近用戶需求，LINE揪團今日揭露使用數據與觀察以「美食生鮮」、「旅遊休閒」、「居家婦幼」榮登三大熱門揪團類型，其中，以35-39歲女性用戶最常使用LINE揪團，熱門開團時間落在中午11:00到13:00區間。

「LINE揪團」服務於去年8月正式上線，讓使用者在LINE群組中享有更方便的團購體驗，不論是開團、下單、收款等步驟皆可順利彙整，且也可以用來揪活動、算人數，實用的功能。

LINE揪團也支援LINE Bank及一卡通MONEY收款方式，據統計近兩成LINE揪團使用者都有啟用「揪付款」功能，尤其常見於10人以内的小型群組，每人平均付款金額以300元上下的小額訂單最多，便捷的收款方式讓團長不再忙於找零對帳。

LINE揪團表示，主力使用者為25-44歲女性，其中又以35-39歲女性占最大宗。而團長開團高峰時間為中午11:00至13:00時段，團員則最常於早上9:00、中午12:00至13:00參與揪團活動，平均收單期限以2至2.5天為主，3小時以內的短期訂單也不在少數。從數據顯示LINE揪團功能受到辦公室女性、家庭主婦的喜愛。

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