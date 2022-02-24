3／1起離島5機場、2港口　旅客可「免快篩、免填健康聲明書」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，依據春節前後本土疫情趨勢，考量國內本土疫情已穩定可控，自3月1日起暫停本島5處機場及2處港口篩檢站運作及健康聲明書填寫。

指揮中心在1月29日起松山、臺中、嘉義、臺南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，及基隆、高雄等2處有船班往來離島港口，均設置篩檢站，旅客搭乘國內航線及船班前往離島時，應於搭機/船前填寫「健康聲明書」。

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根據指揮中心統計，上述篩檢站自1月29日設立迄今，機場及港口全面投入人力，並每日動員保全、清潔消毒、航警、志工、防疫車隊等上百名人力，進行宣導、現場秩序維護、動線調整、環境清消、審視健康聲明書及協助旅客執行快篩等作業。

截至昨(23)日，累計快篩執行搭機旅客3,028人次(佔搭機旅客數2.32%)及搭船旅客75人次(佔搭船旅客數2.61%)，其中過去14天有症狀分別為902人次及4人次，全數快篩陰性。

指揮官陳時中指出，考量國內疫情已趨穩定，且篩檢站設立期間未有篩檢陽性旅客，經綜合評估後，將自3月1日起暫停交通部民用航空局及航港局所屬本島5處機場及2處港口篩檢站運作，前往離島旅客也不需填寫健康聲明書，同時請各場站協助於現場宣導並提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機/船，並應儘速至醫院進行必要採檢。