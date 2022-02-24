男大生騎車詭異「被上吊」　懸空1分鐘脖子留恐怖痕印

圖文／CTWANT

泰國孔敬府發生一起離奇的車禍事件，一名17歲男子騎車時突然「被吊上半空中」，大約1分鐘才回到地面，這名男子的脖子在事後留下一道清楚痕印，經發現，男子騎車時慘遭電線勒喉，若車速再快一點，很有可能會因此喪命。

▲騎車男突然被吊在半空中。（圖／翻攝自臉書）

根據泰國媒體報導，這起發生在在22日下午2點左右的意外，透過監視器可見在事發前，一輛白色貨車經過路段時疑似不小心弄到電線，電線才會脫落呈現U字形，導致之後經過的男騎士剛好被勒住，監視器接著捕捉到男騎士被勒喉的畫面。

這名傷者是一名17歲男大生，他表示，騎車時突然感覺脖子被什麼東西緊緊抓住，接著就被懸吊在半空中，當他好不容易落地後才發現自己被電線纏住，幸好送醫後發現傷口不深，這名男大生認為是身上所戴的護身符保佑讓他平安脫險。

這起事件發生後，報導引述了附近居民的說法，當地的住戶指出，這個地點經常發生電線脫落事件，然而電力公司卻一直沒有出面處理，只能靠居民自行想辦法，幸好這次男大生當時車速不快，並未釀成白髮人送黑髮人的慘劇。

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