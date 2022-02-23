山老鼠勾結杉林溪渡假園區員工　「清除雜草」盜採珍貴林木

▲林務工務員勾結山老鼠，盜採珍貴林木變賣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

受雇於南投林區管理處、負責「人工林清查及樣區複查勞務採購」案的張姓男子，利用整理雜草、維修步道等臨時工程名義，雇用賴姓、江姓、陳姓男子，多次在杉林溪園區內步道以鏈鋸盜採林木，再以原塊或加工製成木藝品等出售斂財，南投地院審後將以張男為首的山老鼠集團分別判3年到1年4月不等有期徒刑，罰金400萬到320萬元不等。

根據調查，在2015年至2016年6月間，張姓男子與受僱於杉林溪育樂公司管理部、擔任工務助理員的劉姓男子勾結，以1萬到3萬不等價格行賄，由劉男確認當日有無林務局人員上山，若無則通報張男等人開自用小貨車，以清除雜草名義隨意進入林地管制區，以鏈鋸盜伐台灣扁柏、紅檜、牛樟等木材運送下山，依鋸下木塊大小4人平分帶走，或轉賣給個人買家及木雕藝品店，犯行達數十次，不法所得至少200萬元以上。

後林務局人員發覺有異，向警方通報，追查後案情曝光，發現杉林溪育樂公司工務員與以張男為首的山老鼠集團串通勾結，並在張男工寮、陳、江等人家中查扣百件木塊與木藝品，全案依違反貪污治罪條例等移送南投地檢署偵辦起訴。

清查至今，除劉男外無其他林管處工務員涉案，南投地方法院依一罪一罰，違反森林法等分別判張男有期徒刑3年，罰金400萬元；江男2年10月徒刑，罰金350萬元；賴男2年10個月，罰金330萬元；陳男2年2個月，罰金320萬元，以上所得贓物贓款全數沒收；而劉姓工務員判有期徒刑1年4個月。