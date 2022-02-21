「桃竹竹一證通」跨縣市圖書借閱啟用　700萬冊書籍提供閱讀

▲「桃竹竹一證通」跨縣市圖書借閱啟用。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

這張借書証，可以跨四縣市使用！桃園市政府推動跨縣市一卡通服務，擴大閱讀資源，除了目前已合作新北桃園一卡通服務外，即日起將跨大服務到新竹縣及新竹市，民眾只要透過網路申請啟用一證通服務，將桃園市、新竹縣及新竹市之借閱證結合於一證，即可開始借閱3縣市公共圖書館館藏與電子資源，提升民眾辦證便利性及減少多卡負擔。

市長鄭文燦21日於文化局出席「桃竹竹一證通啟用儀式記者會」表示，桃園繼2019年開通「新北桃一證通」服務後，今日再開通「桃竹竹一證通」跨縣市圖書借閱服務，透過啟用「一證通」服務，桃園市民辦理1張圖書借閱證，即可於新北市、桃園市、新竹縣及新竹市4地公共圖書館享有圖書服務，借書雖看似小事，卻是區域聯合治理成效的展現，藉由整合區域之間戶政、地政、借書、Youbike等服務，讓居民感受到便利、享受彼此資源，正是實現了共同生活圈的願景。

鄭文燦指出，桃園市、新竹縣、新竹市是除了台北市之外，家戶所得排名前幾名的縣市，但富裕之外，「富而好禮」更是共同目標，因此推廣閱讀、充實圖書館建設相當重要，在他就任市長後，已經推動新建或改建圖書館舍共23間，整體工程經費超過76億元，其中15間館舍已經啟用、8間館舍正在新建或規劃中，而指標館舍桃園市立圖書館新總館，也將於今（111）年10月15日落成啟用。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣市居民所得收入較高，十分認同鄭市長「富而好禮」的理念，而閱讀是修身養性最好的方法，透過閱讀，可提升思想、改變氣質，「桃竹竹一證通」服務啟用後，可串聯3縣市超過60間圖書館、7百萬冊書籍，對桃竹竹鄉親來說，是非常好的消息，借書閱讀更方便，有助形成富而好禮的社會。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市的經濟力不容小覷，但也從未忽略文化底蘊和閱讀的重要性，新竹市已經連續3年蟬聯非六都地區借閱讀書冊數量最高的城市，也將保持這樣的軟實力。「桃竹竹一證通」服務開通之後，透過科技的便利，不論是實體書、電子書，隨時借閱歸還，不會受到縣市分隔的阻礙，感謝桃園市、新竹縣共同構築夢想，以知識力串起桃竹竹的感情。

桃園市立圖書館長姚敦明表示，凡持有桃園市、新北市、新竹市、新竹縣任一縣市借閱證的讀者，只要透過手機或電腦登入該縣市圖書館官網，前往「個人書房」專區即可勾選啟用一證通服務，相關資訊請上桃園市立圖書館官方網站www.typl.gov.tw或電洽桃園市立圖書館（03-2868868#2031）。