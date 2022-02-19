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烏東公民才剛宣布遷移！俄國羅斯托夫州驚傳爆炸　距離邊界僅1km

▲▼俄羅斯距離烏俄邊界僅一公里的羅斯托夫州19日發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯距離烏俄邊界僅一公里的羅斯托夫州19日發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯距離烏俄邊界僅一公里左右的羅斯托夫州（Rostov），在19日凌晨4點發生爆炸，所幸並未造成人員傷亡。此前，烏克蘭東部的親俄分子才剛宣布將遷移至當地，以免烏克蘭政府軍趁烏俄局勢升溫，對頓巴斯地區（Donbass）的分離分子發起全面進攻。

俄羅斯衛星通訊社援引執法部門消息人士報導，一枚砲彈在19日凌晨4點落入烏俄邊境的羅斯托夫州，並在塔拉索夫斯基地區（Tarasovsky）發生爆炸；爆炸現場離米加金斯卡亞村（Mityakinskaya）一戶民宅只有300公尺遠，所幸事故並未造成人員傷亡或財物損失。

此前，烏克蘭東部盧甘斯克省（Lugansk）和頓涅茨克（Donetsk）的親俄分子才剛宣布，因應烏俄局勢緊張，頓巴斯地區的分離分子將遷移至羅斯托夫州，以免烏克蘭政府軍發起全面進攻。羅斯托夫州長戈盧別夫（Vasily Golubev）也宣布，由於當地湧入的烏克蘭民眾數量增加，因此州內19日將開始實施緊急狀態。

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