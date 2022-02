烏東公民才剛宣布遷移！俄國羅斯托夫州驚傳爆炸　距離邊界僅1km

▲俄羅斯距離烏俄邊界僅一公里的羅斯托夫州19日發生爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯距離烏俄邊界僅一公里左右的羅斯托夫州(Rostov),在19日凌晨4點發生爆炸,所幸並未造成人員傷亡。此前,烏克蘭東部的親俄分子才剛宣布將遷移至當地,以免烏克蘭政府軍趁烏俄局勢升溫,對頓巴斯地區(Donbass)的分離分子發起全面進攻。

Footage from the site of a shell hit near the border with Ukraine in the Rostov region.



Via: @rianru pic.twitter.com/5acJH9mvzg